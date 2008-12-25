۵ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

هاشمی رفسنجانی:

قرآن تجسم عالی ترین خواسته های خداوند از بشریت است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قرآن تجسم عالی ترین و زیباترین خواسته های خداوند از بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ظهر امروز در پنجمین جلسه سلسله نشستهای خانواده قرآنی، الگوی جامعه اسلامی در مشهد افزود: در صورت نزدیکی هر چه بیشتر مردم با کتاب خدا، زندگی آنها به شکل قابل ملاحظه ای تغییر خواهد کرد.

وی قرآن را همیشه چراغ راه انسانها عنوان کرد و متذکر شد: حوزه های علمیه مناسب ترین اماکن برای اجرایی کردن این امر و ارشاد مردم است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در حال حاضر مسئله نوآوری و شکوفایی پیشتاز امور جامعه است.

وی وضعیت زندگی روحانیون را معمولی و مانند سایر مردم دانست و یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه روحانیت ادامه دهنده راه انبیا و امامان است این قشر جایگاه ویژه ای در جامعه دارند و بیش از دیگر افراد در معرض توجه مردم قرار می گیرند.

هاشمی رفسنجانی وجود بارگاه منور حضرت رضا در مشهد را از جمله الطاف خداوند به مردم ایران برشمرد و گفت: در هیچ جای دنیا چنین مجموعه عظیم و وسیعی برای عبادت، تفکر و علم آموزی مانند حرم رضوی مهیا نشده است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: آستان قدس رضوی با پذیرایی میلیونها زائر و مسافر از سراسر دنیا نقش ویژه ای را در جای جای کره زمین به دست آورده است.

