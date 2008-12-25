نمایشگاه یادمان زلزله بم در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه دارای 11 غرفه شامل عملکردهای دستگاههای اجرائی مرتبط با امر مدیریت بحران و زلزله و دخیل در آواربرداری زلزله بم تشکیل شده است.

در حاشیه این نمایشگاه، آثار برتر عکاسان زلزله بم به نمایش گذاشته شده و ایستگاه نقاشی کودکان نیز راه اندازی شده است.

این نمایشگاه از امروز تا تاریخ هفتم دیماه آماده بازدید علاقمندان در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ساری است.

دبیر برگزاری نمایشگاه یادمان زلزله بم در آئین گشایش این نمایشگاه گفت: مروری بر زلزله های تاریخی ایران و مازندران و آشنائی مردم با مفاهیم آموزشی و ایمنی و حوادث طبیعی کشور از اهداف برگزاری این همایش بوده است.

محسن مجیدی افزود: برپایی این نمایشگاه ها ضمن ابراز همدردی با مردم بم می تواند در بالا بردن سطح توانمندی و امکانات دستگاههای امدادی استان یاری گشا باشد.

وی با اشاره به اینکه مازندران بر روی دو گسل البرز و خزر قرار دارد، اظهار داشت: متاسفانه بخش اعظمی از ناحیه شهری استان در گسل خزر است.

به گفته وی، هم اکنون 75 درصد ساختمان های نوساخت استان ایمنی دارند.

مجیدی با بیان اینکه محل خاک و نقطه کانونی زلزله نقش اساسی را در خسارات زلزله ایفا می کنند، افزود: هر میزان که عمق کانونی زلزله بیشتر باشد گستره آن بیشتر و خسارت آن بیشتر است.

وی افزود: زلزله بم دارای خصوصیت کم عمقی کانون زلزله و توسعه گسترده اثر زلزله بوده که سبب بروز تخریبات و تلفاتی شده است.