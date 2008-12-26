بازنشستگان؛ گنجینه های تجربه که زود فراموش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مشکلات فراروی این قشر در حالی است که از آنان به عنوان "ستون خانواده و جامعه" و " کانون عشق و مهرورزی" یاد می شود و در فرهنگ دینی و اسلامی نیز تکریم این افراد جزو فرهنگ و اعتقادات ما است.

شماری از بازنشستگان استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر خواهان تحقق شعارهای ارایه شده و توجه بیشتر مسوولان به مشکلات رفاهی، مالی و معیشتی خود شدند.

این عده، پایین بودن مستمری، نداشتن مسکن مناسب، افزایش مخارج زندگی، ارایه نشدن خدمات درمانی مناسب و رایگان را از جمله مشکلات خود مطرح می‌کنند.

به باور آنان وضعیت مالی، معیشتی و رفاهی بعد از بازنشستگی باید به گونه‌ای باشد تا بازنشستگان خستگی چندین سال کار و تلاش را از تن به در کرده و به دور از دغدغه‌های روزمره به زندگی خود ادامه دهند.

دبیر بازنشتسته ای از گرگان که 30 سال به نظام تعلیم و تربیت کشور خدمت کرده در این زمینه گفت: پس از بازنشستگی تازه مشکلات و مسائل آغاز می شود و حقوق پرداختی تامین کننده نیازها نیست.

سلطنت کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تکریم از افراد بازنشسته باید در جامعه نهادینه شود و نباید به این افراد به چشم " رفته و مرده " نگریست.

وی اظهار داشت: باید بازنشستگی شروع و آغازی برای زندگی دوباره باشد و باید به چشم کسی به آن نگریسته شود که می خواهد زندگی را تازه شروع کند.

به گفته کشمیری برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت افراد بازنشته امری الزامی است و باید برنامه های به گونه ای طراحی شود تا رفاه و آسایش را برای این افراد به ارمغان آورد.

علی کریمی بازنشسته ای دیگر افزود: مشکلات فراروی این افراد بسیار زیاد است و فرزندان این افراد تازه به ثمر می رسند که تامین هزینه های زدگی بسیار سخت است.

وی اظهار داشت: هر چه که بایت حقوق بازنشستگی دریافت می کنیم باید خرج هزینه های زندگی، دانشگاه فرزندان و غیره کنیم و هیچ مزایایی برای افراد بازنشسته در نظر گرفته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: 30 سال خدمت صادقانه کردیم تا در فردای پس از بازنشستگی منزلت و آسایش داشته باشیم ولی متاسفانه تکریم از افراد بازنشسته فقط در حد شعار بوده و توجهی به آنها نمی شود.

به گفته کریمی اکنون پس از گذشته 30 سال تلاش پشتوانه مالی نداریم و هزینه های درمان و زندگی مشکلات روحی و روانی این افراد را بیشتر کرده است.

بازنشسته دیگری از گنبد گفت: علاوه بر پایین بودن سطح حقوق بازنشستگی که مشکلات زیادی را برایم ایجاد کرده و نداشتن مسکن مناسب بعد ازاین همه سال تلاش از دیگر مشکلات خانواده ام است.

جعفر رستمی افزود: تقارن بازنشستگی افراد با بزرگ شدن فرزندان و هزینه‌های سنگین آنان نظیر سربازی، دانشگاه و ازدواج مشکلات بازنشستگان را دو چندان کرده است.

وی اظهار داشت: کسی که بازنشسته می‌شود از کلیه امکانات و خدمات رفاهی در زمان اشتغال بی‌بهره می‌شود و همین امر مشکلات فراوانی را برای بازنشستگان به وجود می‌آورد.

به گفته رستمی همه ساله دولت اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان می‌کند اما این افزایش به هیچ وجه با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد.

رضا جعفری رئیس سامان بازنشستگی گلستان گفت: غنی سازی اوقات فراغت و هزینه های درمان از مهمترین مشلات فراروی افراد بازنشسته است.

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در استان گلستان 16 هزار و 700 نفر بازنشسته داریم که مبنای حقوق آنها از 280 هزار تومان به 450 هزار تومان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید از بازنشستگان به عنوان مشاور استفاده کنند زیرا این افراد گنجینه هایی از تجربه و دانش هستند و باید از تجربیات آنها استفاده شوند.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر 40 درصد از بازنشستگان از تسهیلات این صندوق استفاده کردند و شمار زیادی نیز از سهام عدالت بهره مند شدند.

به گفته جعفری طراحی خانه مهر از جمله اقدامهای ارزشمند برای رفع مشکلات فراروی این قشر بوده که با اجرای آن تا حد زیادی مشکلات برطرف می شود.

وی خانواده را از بنیادی ترین نظام اجتماعی دانست وی بیان داشت: فرد بازنشسته ستون این نظام است و برای ارج نهادن به نظام اجتماعی چاره ای نداریم که از افراد بازنشسته و بزرگسال تجلیل و احترام کنیم.

استاندار گلستان با گرامیداشت روز خانواده و تجلیل از افراد بازنشسته گفت: نگرش و رویکرد جدی نسبت به افراد بازنشسته در جامعه ایجاد شود.

یحیی محمودزاده افزود: این افراد باید به عنوان مبانی فکری مورد توجه قرار گیرند و از تجربه آنها برای پیشبرد اهداف استفاده شود.

وی اظهار داشت: بازنگری در نگرش نسبت به بازنشستگان حتی در عنوان و کلمه "بازنشسته" نیز باید صورت گیرد و برای تغییر این نام کارشناسان پیشنهادهایی ارائه دهند تا به رئیس جمهوری ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تکریم از افراد بازنشسته از جمله مسائلی است که باید در همه دستگاههای اجرایی استان صورت گیرد و نباید تجربه سالیان افراد پیشکسوت نادیده گرفته شود.

به گفته محمودزاده برای پرکردن اوقات فراغت افراد بازنشسته سازمانهای متولی برنامه ریزی کنند و در این زمینه از نظرات کارشناسی بهره گیرند.

استاندار گلستان بیان داشت: باید از فکر و تجریه بازنشستگان در امور مختلف نظیر شرکتهای تعاونی استفاده شود، زیرا امروز می بینیم که برخی از تعاونیهایی که جوانان تشکیل می دهند به دلیل نداشتن تجربه کافی به شکست منجر می شود.

استان گلستان یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.