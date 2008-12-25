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۵ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

رویترز گزارش داد :

بالاترین میزان بیکاری در آمریکا طی 26 سال گذشته

بالاترین میزان بیکاری در آمریکا طی 26 سال گذشته

در حالی که زمان زیادی تا تغییر دولت در آمریکا باقی نمانده، میزان بیکاری و تقاضا برای شغل در این کشور به شدت افزایش یافته و به سطحی بی سابقه در ربع قرن گذشته رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره کار آمریکا در گزارشی اعلام کرده است که میزان تقاضا برای کار در این کشور به بالاترین میزان خود در 26 سال اخیر رسیده است.

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به 20 دسامبر میزان درخواست کار در آمریکا به 58 هزار و 600 نفر رسیده که در مقایسه با هفته قبل از آن 30 هزار نفر افزایش داشته و این روند پس از بحران بیکاری سال 1982 بالاترین میزان در دو دهه و نیم گذشته است.

گفته می شود که رکود صنعت اتومبیل سازی آمریکا که نتیجه آشکار بحران مالی است یکی از عوامل اصلی این افزایش بیکاری می باشد.

کد مطلب 806215

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