اطلس فرهنگی، چالشهای فرهنگی استان مرکزی را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی شعبانی ظهر امروز در دومین جلسه طرح تهیه و تدوین اطلس فرهنگی استان مرکزی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان با اشاره به اینکه تهیه اطلس فرهنگی استان یک مسئله فرابخشی است، افزود: این اطلس تمام چالش های مربوط به حوزه فرهنگ را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و داشته های استان را در قالب تدوین یک سند و هویت اجتماعی تهیه می کند.

وی تصریح کرد: محورهای اصلی اطلس فرهنگی موقعیت تاریخی، طبیعی، ویژگی های شهرها، جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت، الگوی فرهنگی آموزش و پرورش، مساجد و بناهای مذهبی، صنایع دستی و دانشگاه را شامل می شود.

وی با بیان اینکه در این اطلس به تمام ابعاد توانمندی ‌های استان پرداخته می‌ شود افزود: تحقیق و پژوهش پایه و بنیاد برنامه ریزی است که با برنامه ریزی مناسب رسیدن به هدف زودتر میسر می شود.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه برای تدوین اطلس فرهنگی استان باید از نیروهای کارآمد و خلاق استفاده کرد گفت: بار علمی این اطلس فرهنگی را مجموعه ای از کارشناسان، استادان دانشگاه، نخبگان، صاحبان قلم و نویسندگان توانمند این استان بر عهده دارند.

علیرضا مرادی خواستار همکاری و تعامل کمیته های اطلس فرهنگی شد و اظهار داشت: با توجه به فعالیتهای تحقیقی انجام شده باید جلسات منظم و منسجمی برای ستاد تهیه و تدوین اطلس فرهنگی استان مرکزی برگزار شود.

دکتر امام جمعه یکی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی اراک، بر ضرورت تشکیل کمیته علمی با برنامه ریزی دقیق تاکید کرد.

همچنین کمیته ستاد کارگزاران اجرایی استان متشکل از کارشناسان دستگاه های اجرایی با مسئولیت، معاون فرهنگی و هنری، دبیری روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.