سالگرد ترور بوتو ؛ بیانگر لزوم اتحاد پاکستانیها در مبارزه با تروریسم

روز 27 دسامبر سال 2007 میلادی خانم بی نظیر بوتو 54 ساله فارغ التحصیل از دانشگاه آکسفورد دو ماه پس از بازگشت به کشورش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به قتل رسید. دهها نفر دیگر نیز در ماجرای ترور وی جان خود را از دست دادند.

این ترور پاکستان تنها کشور مسلمان مجهز به سلاح هسته ای را در یک فضای هرج ومرج سیاسی و خشونت فرو برد که با به قدرت رسیدن آصف علی زرداری در ماه سپتامبر تا حدودی کمی از شدت این خشونتها کاسته شد.

هواداران بی نظیر بوتو عقیده دارند که وی رویای مردم پاکستان یعنی رشد و شکوفایی، اتحاد و صلح را بر دوش خود می کشید و دیکتاتورها و قاتلان نخواهند توانست افکار و خاطره وی را از ذهن مردم پاک کنند زیرا بوتو در قلب مردم پاکستان جای دارد.

در این راستا، هزاران مامور پلیس در جنوب پاکستان برای حفاظت از همسر و بچه های وی در مراسم یادبود حضور فعال خواهند داشت. این درحالی است که از روزهای اخیر مردم پای پیاده برای رسیدن به مقبره بوتو به راه افتاده اند.

وصال مهدی سخنگوی دادستانی جنوب پاکستان از احتمال بروز خشونت در این مراسم سخن به میان آورده است: ما در وضعیت آماده باش قرار داریم و تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز یک حمله تروریستی در سالگرد ترور بی نظیر بوتو را اتخاذ کرده ایم.

در سال جاری بیش از 50 سوءقصد مرگبار در پاکستان به وقوع پیوسته است که در یکی از آنها، هتل ماریوت در اسلام آباد مورد هدف قرار گرفت و دستکم 60 کشته و 260 زخمی برجا گذاشت.

نگاهی کوتاه به روزهای آخرین بوتو:

- بی نظیر بوتو که در زبان اردو به وی "بینظیر بھٹو" می گویند، در 21 ژوئن سال 1953 میلادی در شهر کراچی بدنیا آمد.

خانم بوتو بانوی سیاستمدار پاکستانی و اولین زنی بود که در یک کشور اسلامی به مقام نخست وزیری رسید. وی طی دو دوره از سال های 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996 میلادی نخست وزیر پاکستان از حزب مردم بود.

خانم بوتو فرزند "ذوالفقار علی بوتو" که از سیاستمداران سوسیالیست پاکستان بود، است.

بی نظیر پس از آنکه هشت سال در تبعید خودخواسته بسر برد، در روز 18 اکتبر سال جاری میلادی به میهن بازگشت، اما استقبالی خونبار از وی به عمل آوردند.

در دو انفجار پیاپی که در مسیر حرکت وی بسوی اقامتگاه رخ داد، صدها نفر کشته و زخمی شدند اما بوتو از این انفجارها جان سالم بدر برد.

خانم بوتو سالهای تبعید خود را کشورهای انگلستان و دبی به سر برد.

بوتو که روز پنجشنبه 27 دسامبر برای سخنرانی در جمع هواداران خود در پارکی در شهر راولپندی حضور یافته بود، در اثر انفجار فردی که بخود مواد منفجره بسته بود، بشدت زخمی و در مسیر بیمارستان جان سپرد.