کاندیداتوری من بستگی به شرایط دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جهرمی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در این کشورها وقتی خودشان به چنین بنگاه هایی می پردازند ضریبی حدود 30درصد را برای انحراف در نظر می گیرند اما با همان 70 درصد طرحها را به گونه ای اجرا می کنند که نه تنها جای 30 درصد پر شود بلکه طرح از وضعیت اولیه خودش نیز توسعه یافته تر و مولد تر ادامه یابد.

وی تصریح کرد: در کشور ما نیز که 98درصد از بنگاه های اقتصادی کوچک هستند آمارها نشان می دهد که ضریب انحراف به مراتب کمتر از ضریب های کشورهای مذکور بوده به گونه ای که بانک مرکزی این ضریب را 1/4 درصد انحراف منابع دانسته و حدود دو درصد از این بنگاه ها نیز به دلایل مختلف تعطیل می شوند.

وزیر کار گفت: اخیرا به سفارش وزارت کار یکی از بخشهای جهاد دانشگاهی نیز در این خصوص آماری تهیه کرده که ضریب انحرف را در استانها کمتر از شش درصد نشان می دهد و این موفقیتی بوده که در کل کشور وجود داشته اما بدان معنا نیست که باید حمایت از بنگاه ها را کنار گذاشت.

جهرمی گفت: در این خصوص اجرای طرحی را در دست اجرا داریم که بر اساس آن وزارت کار آن واحدهایی را که قابلیت توسعه و رشد بیشتری را دارد مورد حمایت بیشتری قرار خواهد داد و بنگاه هایی که مشکلاتی برای ادامه کار دارند نیز با کمک خودشان بتوانیم زمینه حرکت رو به جلو و پیشرفت آن واحدها را نیز فراهم کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله بنگاه های زودبازده و تاثیر آنها در کاهش نرخ بیکاری نیز بیان کرد: در سال 84 در سطح کشور حدود دو میلیون و 990هزار نفر بیکار وجود داشت و سالی یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار نفر نیز جوان وارد بازار کار شده داشتیم و الان با توجه به فعالیت بنگاه های اقتصادی شمار بیکاران ما به دو میلیون و 250هزار نفر رسیده که این حاکی از آن است که حداقل کار بنگاه های زودبازده پاسخگوی به نیروهای کار جدید و کاهش رسوبات بر جای مانده از گذشته بوده است.

وزیر کار تصریح کرد: البته در این راستا برای بهبود فضای کسب و کار به شرایطی نظیر تسهیل در پرداخت تسهیلات و تسهیل ارتباط این کارگر و کارفرما و... نیازمندیم که در حوزه پرداخت تسهیلات امیدواریم روند بهتری را در آینده داشته باشیم.

جهرمی در پاسخ به این سئوال خبرنگاری که پرسید:"پس از تغییر در سطح مدیریت بانک مرکزی انتظار می رفت که فضای بانکها برای پرداخت تسهیلات بهتر شود اما به نظر می رسد که چنین نشده و شما هنوز اظهار امیدواری می کنید" گفت: من هنوز امیدوارم چون به دولت قولهایی در این بخش داده شده و مردم نیز بر همان اساس سرمایه گذاری کرده اند و وارد بحث بنگاه ها شده اند و نباید با پرداخت بی موقع تسهیلات توجیه فنی و اقتصادی طرح ها و اشتغال زایی و تولید آنها را با مشکل مواجه کنند.

وزیر کار در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالی در مورد قوانین جدید کار در مورد مزایا و سنوات کارگران نیز بیان کرد: طی این مدت مصوباتی را داشتیم که در همین موارد طرح شده، یکی از این موضوعات لزوم کتبی شدن قراردادهای کارگران با کارفرمایان بیش از یک ماه است، تا پیش از این قانون کار به کارفرما چنین اجازه ای را می داد که قراردادی را به طور شفاهی برای هر مدت زمانی با کارگر عقد کند که در صورت مواجه با یک مشکل خاص ما نمی توانستیم برای کارگر کار خاصی انجام دهیم چون کارگر مدارک و مستنداتی را در اختیار نداشت.

وی گفت: همچنین قانون جدیدی داریم که بر اساس آن تمام بخشها باید از فرمهای قرارداد وزارت کار استفاده کنند و در این خصوص یک تیم حقوقی را نیز تعیین کرده ایم و قراردادهای هر بخش را در حوزه های مختلف تنظیم خواهد کرد زیرا در حال حاضر در برخی از بخشهای دولتی مانند صدا و سیما نیز افرادی هستند که سالها کار کرده اند اما قرارداد مشخصی ندارند.

وزیر کار همچنین با اشاره به اینکه در قانون جدید به بحث پرداخت سنوات نیز توجه شده، بیان کرد: در گذشته برای پرداخت سنوات هر کارگر باید بیش از یک سال در یک جای مشخصی کار می کرد اما در قانون جدید هر کارگر در هرجایی به اندازه مدت کار خود می تواند از پرداخت سنوات بهره مند شود.

پروژه بین الحرمین در زمان استانداری من مصوب نشد

در ادامه جلسه خبرنگار دیگری در مورد تصویب پروژه بین الحرمین شیراز در زمان استانداری وی در فارس پرسید که جهرمی گفت: این موضوع را به شدت تکذیب کرده و در زمان استانداری من در فارس چنین پروژه ای را مصوب نکرده ایم.

وی اضافه کرد: من در زمان استانداری خود برای شیراز 26طرح بزرگ را طراحی و پیشنهاد دادم که برخی از آنان اجرایی شد و برخی از آنان نیز در دست اجرا قرار گرفت.

جهرمی از جمله این طرح ها را ارگ کریمخانی و مجموعه آن دانست و افزود: همچنین یکی دیگر از این طرح ها موضوع اتصال باغ جهان نما به حافظیه بود وطرح دیگری را نیز مطرح کردیم در خصوص پیاده روسازی خیابان اصلی شاهچراغ(ع) تا کاربری منطقه بیشتر فرهنگی و مذهبی شود.

وزیر کار با اشاره به اینکه 90درصد از این طرح ها نیز از نظر مالی خودکفا بود، عنوان کرد: در مورد بین الحرمین نیز پیشنهاد دادیم که از سوی شهرداری شیراز ساخته شود و از درآمدی که این پروژه به شهرداری شیراز می داد این سازمان می توانست سرمایه گذاری های دیگری برای سایر پروژه های عمرانی شهر داشته باشد اما بعد از این پیشنهاد اطلاع نداریم که طرح به چه صورتی اجرا شد.

کاندیدا شدن من به مصلحت و شرایط بستگی دارد

وزیر کار در مورد احتمال کاندیدا شدن خود برای رئیس جمهوری نیز بیان کرد: کاندیدا شدن من به شرایط و مصلحت کشور بستگی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که این شرایط چه موضوعاتی هستند، بیان کرد: یکی از این شرایط مردم و علاقمندی آنها نسبت به نامزد شدن من خواهد بود.