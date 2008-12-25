نخستین سیستم هشدار سیل کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سیدرضا عباسی نیشابوری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود : اگر جریان آب رودخانه جاغرق از حد معینی بالاتر برودسیستم یاد شده با پخش آژیر به ساکنین محیط پیرامونی رودخانه هشدار خواهدداد.

معاون دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی تصریح کرد : در جریان بازدید از سیستم هشدار سیل با اشاره به آزمایش موفقیت آمیز آن در رودخانه جاغرق اعتبارات این پروژه به مبلغ یک هزار میلیون ریال از سال 85 تاکنون توسط دفتر بازسازی رقبه استانداری تأمین و توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اجرا شده است.

عباسی نیشابوری تصریح کرد: نحوه صحیح واکنش به پخش آژیر این سیستم و متعاقب آن کاهش خسارات ناشی از سیل مستلزم اطلاع رسانی و آموزش هایی است که به آحاد شهروندان و به ویژه ساکنین محیط پیرامون سیستم های هشدار سیل ارائه می شود.

معاون دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی افزود: به منظور اجرای پروژه سیستم هشدار سیل برای رودخانه های مایان، طرقبه،شاندیز و زشک مشهد نیز اعتباراتی معادل 4 هزار میلیون ریال در دور دوم سفر استانی هیأت دولت به خراسان رضوی تصویب شد که مراحل اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.