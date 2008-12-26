آذربایجان شرقی در مسابقات جودوی قهرمانی نابینایان کشور اول شد

حسین رحیمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این مسابقات آذربایجان شرقی با یک طلا، یک نقره و یک برنز اول، خوزستان با دو طلا، یک نقره، دو برنز دوم و لرستان با یک طلا، یک نقره و یک برنز سوم شدند.

وی افزود: در مسابقات تیمی نیز خوزستان، اصفهان و کرج به ترتیب دوم و سوم شدند.

رحیمی پور عنوان کرد: در رقابتهای تیمی اصفهان سه بر دو به خوزستان باخت و کرج سه بر دو لرستان را مغلوب کرد همچنین لرستان سه به دو به اصفهان باخت و خوزستان سه به دو از مصاف کرج گذشت.

رحیمی نتایج انفرادی را نیز به شرح زیر اعلام کرد:

در وزن 60 کیلوگرم حبیب الله ابیگدر از خوزستان اول، سجاد هزاره از خراسان رضوی دوم و علیرضا حیدری و محمدرضا مختاری از فارس به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 66 کیلوگرم نیز رضا گلمحمدی از آذربایجان شرقی اول شد، حسین غلامی به مقام دوم دست یافت و حمیدرضا عباسی و مهدی فرید زاده به طور مشترک بر سکوی سومی ایستادند.

همچنین در وزن 73 کیلوگرم موسی عباسپور از آذربایجان شرقی مقام اول را از آن خود کرد، علی جمشیدی از لرستان دوم شد و محمد درویش تبار خوزستان و مرتضی غلامپور از خراسان رضوی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 81 کیلوگرم هانی عساکره از خوزستان اول شد، حسین الفی از خراسان رضوی دوم و امیر پور رضوی از آذربایجان شرقی و نوید فرخزاد از تهران به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 90 کیلوگرم نیز محمد جواد سالخورده از مازندران و پیمان طاهری خوزستان به ترتیب اول و دوم شدند و سعید استکی از اصفهان و غلامرضا ولی زاده از لرستان به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

همچنین در وزن 100 کیلوگرم علی نوایی از آذربایجان شرقی اول، حسین دشتی از یزد دوم و یوسف باقری از کرج و حسین زهرابی از فارس به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 100+ کیلوگرم نیز حمزه ندری از لرستان بر سکوی نخست ایستاد، حسن مهدوی از آذربایجان شرقی مقام دوم را کسب کرد و قنبر مدیرروستا از کرج و سید ابراهیم غلامی از گیلان به طور مشترک عنوان سومی این مسابقات را از آن خود کردند.

مسابقات جودوی نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور از صبح امروز به میزبانی یزد در سالن شهید پاکنژاد آغاز شد و دقایقی پیش به کار خود پایان داد.