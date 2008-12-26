عدم ایجاد بخش تخصصی بیمارستان خوانساری اراک بیماران را دچار مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر فتح الله محقق صبح امروز در نشست اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان با اشاره به اینکه بیماران سرطانی استان به حمایت جدی مسئولان در تحقق وعده هایشان نیاز دارند، افزود: راه اندازی این بیمارستان به عنوان سایت بیماریهای سرطانی برای تجهیز و عملیاتی شدن تعهدات آن به صورت کامل نیاز به پبگیری مسئولان دارد.

وی با بیان اینکه تخمین زده می شود بین سه هزار تا پنج هزار بیمار مبتلا به سرطان در استان وجود داشته باشد، تصریح کرد: در بیمارستان آیت الله خوانساری روزانه 25 بیمار بستری برای شیمی درمانی و حدود 15 بیمار سرپایی اکنون ویزیت می شود.

وی در ادامه گفت: با این وجود هنوز اتاق عمل این بیمارستان عملا فعالیتی ندارد و واحد رادیوتراپی و سی تی اسکن ندارد و تنها بخش شیمی درمانی این بیمارستان راه اندازی شده است.

محقق تعداد سرطانهای ثبت شده در نظام بهداشت و درمان استان مرکزی را 730 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به مباحث آلاینده های آب و هوا و شایع بودن بیش از استاندارد برخی سرطانها در این استان باید مباحث غربالگری و پژوهشهای پایه و سایر نیازهای این سایت درمانی پیگیری جدی شود.

وی خاطرنشان کرد: دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی یازدهم دیماه برگزار می شود که اعضای هیئت امنا باید با انتخاب افراد توانمند بستر را برای پر کردن کاستیهای بیماران سرطانی استان مهیا کنند.