رفع مشکل حاشیه نشینی در زنجان از مهمترین دغدغه های مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان با بیان اینکه باید با برنامه ریزی هدفمند و نظارت دقیق حاشیه شهرها، سامان یابد بر لزوم کنترل ساخت و سازها در حاشیه شهرها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه عمران شهری موجب ایجاد ظرفیتهایی برای توسعه می شود، گفت: تابلوی عمران شهری منطقه، مرکز استان است و مسئولین دستگاه های اجرایی موظف هستند در جهت عمران و آبادانی شهرها که حقوق حقه ی مردم محسوب می شود، تلاش کنند.

استاندار زنجان افزود: ساخته شدن بدون مجوز شهرک‌ها توسط مردم در10 تا 15 سال گذشته به دلیل عملکرد نا‌درست مسئولان بوده و امروز باید مشکلات آنها برطرف شود.

رئوفی نژاد با اشاره به کوتاهی مسئولان در سال‌های گذشته افزود: ما هیچ قانونی نسبت به عدم ارائه خدمات و یا قلع و قمع واحدهایی که در 15 سال گذشته ساخته شده و خانواده‌ در آن زندگی می‌کنند نداریم و باید به آنها خدمات داد.

وی عمران شهری را عامل تشویق سرمایه گذار و توسعه و آبادانی منطقه عنوان کرد و افزود: فاضلاب شهری یکی از موضوعات مهم در عمران شهری است که نیازمند توجه است.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه اجرای کلیه طرحها در راستای توسعه جامع و کامل استان زنجان است، گفت: طرحهای پل روگذر راه آهن، هتل پنج ستاره جهانگردی، هتل پنج ستاره کاسپین، مجتمع ورزشی گلف و مجتمع خدمات بین راهی زنجان، دهه ی فجر امسال کلنگ زنی خواهد شد.

استاندار زنجان در ادامه به مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان زنجان اشاره کرد و گفت: تکمیل مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری و پیگیری جدی مصوبات دور دوم سفر دراولویت کاری قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه عدم تکمیل و بلااستفاده ماندن طرحهای نیمه کاره، به صرفه اقتصادی کشور و صلاح دولت نیست، یادآور شد: باید تکلیف کلیه طرحهای نیمه تمام بالای 90 درصد تا پایان سال مالی روشن شود و به بهره برداری برسد.