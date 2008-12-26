پیروی از چارچوبهای منطقی در حوزه سیاست ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد نبی حبیبی شامگاه پنج شنبه در جمع احزاب اصولگرا و حامیان این حزب در سالن شورای شهر اراک افزود: کسانی که عقل و تحلیل سیاسی دارند می توانند پیروز انتخابات باشند و چنین افرادی در حوزه اصولگرایان باید حضور داشته باشند.

حبیبی مفهوم اصولگرایی را گسترده و کارکرد دین در همه عرصه ها دانست و اضافه کرد: فضای گفتمان کشور به سمت پیروزی اصولگرایان است و رسیدن به این مقصود نیازمند درک شرایط، وحدت و داشتن تحلیل درست از مسائل روز است.

وی ریاست جمهوری را از خطوط قرمز و کار کردن برای انتخابات و حضور در این عرصه را یک تکلیف شرعی دانست و افزود: این مسند نباید از اردوگاه اصولگرایان خارج شود و اصولگرایان باید با نامزدهای متعدد در مقابل رقیب وارد گود انتخابات شوند.

حبیبی با اعلام اینکه موتلفه اسلامی کسی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری ندارد گفت: از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات حمایت می کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه کشور با تاکید بر اهمیت و لزوم وحدت اصولگرایان در کشور گفت: قالب شدن جریان اصولگرایی با وحدت ممکن است و تفرقه شکست را به همراه دارد چنانکه پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مستلزم وحدت ما است.

وی حضور اصولگرایان در عرصه انتخابات را زمینه ای برای پیاده کردن احکام اسلامی خواند و اضافه کرد: با این حال ما با رقیب مشکل خاصی نداریم و گروه های سیاسی نباید در مورد هم منفی فکر کنند و تنها اختلاف در معانی است.

این فعال سیاسی کشور، انتقاد را نوعی ارزیابی خواند و گفت: اگر منتقد منصف دولت باشیم می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم و دولت اصولگرا نیز باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اصولگرایان باید از مواضع رهبری انقلاب فهم مشترک داشته باشند، گفت: فهم مشترک از مواضع رهبری برای اصولگرایان از مواضع تعیین کننده است.