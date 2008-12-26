استیلی، مظلومی، ذوالفقارنسب، ابراهیم زاده، ابراهیمی و جلالی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مسئولان فدراسیون فوتبال در نشستی با بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد داخلی بودن سرمربی تیم فوتبال امید به توافق رسیدند ، علی کفاشیان اسامی گزینه های مد نظر برای ارائه برنامه به فدراسیون فوتبال را اعلام کرد.

به گفته علی کفاشیان بیژن ذوالفقارنسب، حمید استیلی، ناصر ابراهیمی، منصور ابراهیم زاده، پرویز مظلومی و مجید جلالی گزینه های فدراسیون برای هدایت تیم امید ایران هستند که باید تا روز شنبه برنامه های خود را به این فدراسیون ارائه کنند.

براین اساس قرار است فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک پس از بررسی برنامه های این گزینه ها، روز یکشنبه دو نفر را به عنوان اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید معرفی کنند.

