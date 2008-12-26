  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۷

گزینه های تیم امید معرفی شدند؛

استیلی، مظلومی، ذوالفقارنسب، ابراهیم زاده، ابراهیمی و جلالی

استیلی، مظلومی، ذوالفقارنسب، ابراهیم زاده، ابراهیمی و جلالی

اسامی گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک برای هدایت تیم فوتبال امید کشورمان اعلام شد و قرار است روز یکشنبه پس از بررسی برنامه های این شش گزینه، دو نفر به عنوان اعضای کادر فنی معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مسئولان فدراسیون فوتبال در نشستی با بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد داخلی بودن سرمربی تیم فوتبال امید به توافق رسیدند ، علی کفاشیان اسامی گزینه های مد نظر برای ارائه برنامه به فدراسیون فوتبال را اعلام کرد.

به گفته علی کفاشیان بیژن ذوالفقارنسب، حمید استیلی، ناصر ابراهیمی، منصور ابراهیم زاده، پرویز مظلومی و مجید جلالی گزینه های فدراسیون برای هدایت تیم امید ایران هستند که باید تا روز شنبه برنامه های خود را به این فدراسیون ارائه کنند.

براین اساس قرار است فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک پس از بررسی برنامه های این گزینه ها، روز یکشنبه دو نفر را به عنوان اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید معرفی کنند.

کد مطلب 806335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها