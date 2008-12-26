مبارزه با تروریسم؛ ضرورت روابط پایدار عراق با همسایگان خود

حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک گروهی تروریستی است که در کوههای قندیل و شمال عراق پناه گرفته و با استفاده از این پناهگاه خاک کشورهای همسایه به ویژه ترکیه را هر از چندگاه مورد هدف قرار می دهد.

در همین رابطه مقام های عراقی در یکی دو روز گذشته با اظهارات خود نشان داده اند که درصدد حل این مسئله و پاک سازی تمامی گروههای تروریستی از جمله پ.ک.ک از خاک عراق هستند واین مسئله نشان می دهد که بغداد بتدریج به اهمیت این نکته پی می برد که این کشور بدون خلاصی از شر این گروهها از جمله گروهک منافقین و حزب کارگران کردستان هرگز جایگاهی را که شایسته آن است در بین دو همسایه مهم خود یعنی ایران و ترکیه پیدا نخواهد کرد.

دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود در آنکارا و طرح برخورد با تروریسم به عنوان دستور کار این جلسه حاکی از این نکته است که عدم برخورد با آن می تواند روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

نوری المالکی پس از دیدار خود با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه، در طول یک نهار کاری با رجب طیب اردوغان گفت:"ما نباید به سازمان های تروریستی به ویژه پ.ک.ک اجازه دهیم تا روابط ما را ضعیف کند".

اردوغان نیز مبارزه با تروریسم را مسئله مشترک برای همسایگان توصیف و اضافه کرد که "جنگ مشترک ما در این زمینه ادامه پیدا خواهد کرد".

مالکی در عین حال با اشاره به مکانیزم تدوین شده بین این دو کشور با آمریکا برای مبارزه با پ.ک.ک در ماه گذشته، "درک مشترک طرفها را برای برخورد با پ.ک.ک مورد تقدیر قرار داد".

این مسئله در کنار اظهارات اخیر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که خواستار خلع سلاح پ.ک.ک و عدم فعالیت آنها در عراق شده بود سبب گردیده است تا این طرفها و همسایگان را به این نکته متمرکز کند که بدون حل این معضل، کشورهای همسایه تلاشی را که می تواند آرامش واقعی در عراق ایجاد کند بعمل نخواهند آورد و این بدان سبب است که اولویت اول برای همسایگان به جای توجه به آرامش همسایه صیانت از تمامیت ارضی خود خواهد بود.

درباره گروهک منافقین نیزبا توجه به تنفر مردم عراق از این گروهک و اثبات تروریستی و جنایتکار بودن آنها، اقدام قاطع بغداد برای مبارزه با این گروهک و اخراج آنها یک ضرورت است و این امر هم به نفع ملت و دولت عراق و هم به نفع امنیت منطقه است.

همچنین اخیرا کارشناسان و تحلیلگران عراقی در گفتگو با خبرگزاری مهر با توجه همدستی گروهک منافقین با صدام و استفاده ابزاری غرب بویژه آمریکا از این گروهک، مبارزه جدی با آنها و اخراج عناصر آن از خاک عراق را لازمه امنیت این کشور و پایداری روابط بغداد با همسایگان خود دانستند.