به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد ماهان اصفهان روز گذشته عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از آن خود کرد و نماینده ایران در اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا شد.

از آنجائیکه کمیته فوتسال کشورمان از چندی پیش درخواست میزبانی این مسابقات را با کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح کرده است، در صورت اجابت این درخواست شهر اصفهان پذیرای تیم‌های برتر فوتسال آسیا خواهد بود.

عباس ترابیان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: فردا رسما با ارسال نمابری به کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن معرفی تیم فولادماهان به عنوان قهرمان مسابقات لیگ برتر ایران، رسما شهر اصفهان را به عنوان کاندیدای میزبانی اولین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا معرفی خواهیم کرد.

"مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان سالن‌های پیروزی، شهید نیل فروش زاده و شهرداری را برای میزبانی جام باشگاه‌های آسیا به کمیته فوتسال معرفی کرده اند."

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: من در اولین فرصت برای اهدای جام قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به اصفهان می روم و در سفر به این شهر از سه سالن یاد شده بازدید می کنم. در صورت تایید ما (کمیته فوتسال) نمایندگان AFC برای بازدید به اصفهان می آیند و با نظر نهایی آنها اصفهان رسما میزبان جام باشگاه‌های آسیا می شود تا از 13 تیرماه سال آینده از تیم‌های باشگاهی این قاره پذیرایی کند.