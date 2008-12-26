نخستین مانور تخلیه امن اضطراری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این مانور که با فرض وقوع زلزله ضعیف برگزار شد نیروهای مردمی داوطلب و آموزش دیده با استفاده از بلندگوی دستی به فراخوان شهروندان در کوچه های محله پرداختند و با هشدار نسبت به وقوع زلزله شدیدتر از آنان خواستند خانه های خود را تخلیه و به سمت محل امن مجاور محل سکونت نسبت به وقوع زلزله شدیدتر از آنان خواستند خانه های خود را تخلیه و به سمت محل امن مجاور محل سکونت خویش (پارک ورزش) حرکت کنند و سپس با همکاری یکدیگر نسبت به اسکان اضطراری، مداوای مجروحان، رسیدگی به مشکلات کودکان و سالخوردگان و تامین مایحتاج اولیه و طبخ غذا در رستوران صحرایی اقدام نمایند.

در جریان این مانور همچنین شماری از نیروهای نهادهای رسمی امدادگر از جمله اورژانس، آتش نشانی، نیروی مقاومت بسیج محله و جمعیت هلال احمر تهران بر فعالیت خودجوش شهروندان نظارت کردند و در ادامه آموزش هایی همچون اطفاء حریق

، برپایی چادرهای صحرایی، ارائه کمک های اولیه و اصول اسکان اضطراری را به شهروندان شرکت کننده در مانور آموزش دادند.

همچنین تئاتر خیابانی با موضوع آمادگی در برابر زلزله با عنوان "دل پیچه های زمین" توسط جمعی از هنرمندان برای حاضران اجرا شد. در پایان نیز برنامه تغذیه اضطراری شهروندان با غذای طبخ شده در آشپزخانه صحرایی به اجرا درآمد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در جمع شهروندان شرکت کننده در این مانور در سخنانی به سالروز زلزله دلخراش بم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تمامی مردم و نهادها باید هر روز برای رویارویی با زلزله آماده باشند گفت: زلزله پدیده ای طبیعی است که وقوع آن در اکثر نقاط کشور ما همواره محتمل است و برای مقابله با این واقعیت باید آموزش ها و آمادگی های مردمی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مازیار حسینی افزود: مشارکت شهروندان در مانورهایی از این دست و برنامه های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در حوادث بزرگ از جمله زلزله این شهروندان و ساکنان هر محله هستند که می توانند تا رسیدن نیروهای حرفه ای و رسمی به ویژه در 72 ساعت اول بعد از وقوع زلزله به یاری همنوعان خویش بپردازند و تحقق این هدف نیازمند توسعه آموزشهای محلی ایجاد گروههای داوطلب مردمی در سطح محلات و اجرای مانورهای مردمی است.

وی گفت: طرح ایجاد گروههای داوطلب مردمی مدیریت بحران محله (دوام) از دو سال گذشته در تهران آغاز شده و تا دو سال آینده این گروههای مردمی که آموزشهای لازم را فرا گرفته و تجهیز می شوند در تمامی محله های شهر تهران ایجاد خواهد شد. به این ترتیب شاخص ایمنی و آمادگی در برابر حادثه ارتقا می یابد و نکات و توصیه های پیشگیری نیز به تدریج نزد شهروندان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از زلزله های بزرگ با پیش لرزه های کوچک همراه است گفت: در چنین مواقعی باید تخلیه امن اضطراری تا زمان اطمینان از پایان زمین لرزه اجرا شود و برای آمادگی رویارویی با چنین شرایطی تهیه نقش تخلیه امن اضطراری از قبل و تمرین و آموزشهای این حرکت ضروری است.

دکتر مازیار حسینی از تمامی نهادها و سازمانهای مشارکت کننده در این مانور از جمله سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی، مرکز اورژانس شهر تهران، جمعیت هلال احمر شهر تهران، نیروی انتظامی، گروههای داوطلب مردمی ستادهای مدیریت مناطق، خبرنگاران و تصویربرداران رسانه های جمعی و شهروندان ساکن کوی نصر تشکر و قدردانی کرد.