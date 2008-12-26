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۶ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

"وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی" منتشر شد

کتاب "وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی"تألیف محمدرضا کریمی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کوتاه حکومت امام على(ع) فصل درخشانى در تاریخ بشریت است که در آن، وظایفِ متقابل مردم و حکومت، در همه جنبه‏هاى مختلف به روشنى، تصویر شده است. این وظایف هم در سخنانِ حکیمانه آن بزرگوار و هم در عمل و رفتار ایشان، خود را نشان داد و به عنوان میراثى گران‏بها باقى ماند.

تجزیه و تحلیل این وظایف و ارائه راه‏کارهاى عملى با محوریت تعالیم امیرمؤمنان(ع) به عنوان مجموعه‏اى کامل در تبیین و راهبردى ساختن آنها، امرى لازم و ضرورى مى‏نماید. اثر حاضر این مهم را در فصل‏هاى مختلفى، محقق ساخته است.

کد مطلب 806376

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