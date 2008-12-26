"وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کوتاه حکومت امام على(ع) فصل درخشانى در تاریخ بشریت است که در آن، وظایفِ متقابل مردم و حکومت، در همه جنبههاى مختلف به روشنى، تصویر شده است. این وظایف هم در سخنانِ حکیمانه آن بزرگوار و هم در عمل و رفتار ایشان، خود را نشان داد و به عنوان میراثى گرانبها باقى ماند.
تجزیه و تحلیل این وظایف و ارائه راهکارهاى عملى با محوریت تعالیم امیرمؤمنان(ع) به عنوان مجموعهاى کامل در تبیین و راهبردى ساختن آنها، امرى لازم و ضرورى مىنماید. اثر حاضر این مهم را در فصلهاى مختلفى، محقق ساخته است.
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