"وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کوتاه حکومت امام على(ع) فصل درخشانى در تاریخ بشریت است که در آن، وظایفِ متقابل مردم و حکومت، در همه جنبه‏هاى مختلف به روشنى، تصویر شده است. این وظایف هم در سخنانِ حکیمانه آن بزرگوار و هم در عمل و رفتار ایشان، خود را نشان داد و به عنوان میراثى گران‏بها باقى ماند.

تجزیه و تحلیل این وظایف و ارائه راه‏کارهاى عملى با محوریت تعالیم امیرمؤمنان(ع) به عنوان مجموعه‏اى کامل در تبیین و راهبردى ساختن آنها، امرى لازم و ضرورى مى‏نماید. اثر حاضر این مهم را در فصل‏هاى مختلفى، محقق ساخته است.