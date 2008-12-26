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۶ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

وزارت صنایع:

پیشنهاد افزایش قیمت تندر 90 غیر کارشناسی بود/ آغاز دور جدید پیش فروش تندر 90 از دوشنبه

پیشنهاد افزایش قیمت تندر 90 غیر کارشناسی بود/ آغاز دور جدید پیش فروش تندر 90 از دوشنبه

در پی توصیه وزیر صنایع و معادن به خودروسازان، پیش فروش خودروی تندر 90 بدون افزایش قیمت از روز دوشنبه (نهم دی ماه امسال) در سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع و معادن با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو جلسات کارشناسی با مسئولان ذیربط وزارت صنایع و معادن، کارشناسان ایدرو و همچنین همکاری مثبت و موثر خودروسازان توافق شد فروش این خودرو بدون هیچگونه افزایش قیمت به مردم عرضه شود.

پس از بررسی های انجام شده، غیر کارشناسی بودن افزایش قیمت تندر 90 مورد تایید مسئولان سازنده این خودرو قرار گرفت و مقرر شد برای رعایت حقوق مشتریان خودرو، فروش خودرو مذکور با قیمتهای قبلی ادامه یابد.

پیش از این قرار بود قیمت خودروی تندر 90 بین 15 الی 20 درصد افزایش  داشته باشد که با برگزاری این جلسات فشرده کارشناسی این موضوع منتفی و مقرر گردید از محل کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سود مورد نظر شرکتهای تولید کننده جبران گردد. در حال حاضر خودروی تندر 90 توسط گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا تولید و به بازار عرضه می شود.

مهرداد بذرپاش مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا چندی پیش در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه پیشنهاد افزایش قیمت فروش تندر 90 از سوی خودروسازان به شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو گفته بود: در صورتی که وزارت صنایع با این پیشنهاد موافقت نکند، خط تولید تندر را متوقف خواهیم کرد.

کد مطلب 806394

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