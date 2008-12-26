خرافات ، نقل ها و فتواهای جعلی توطئه علیه شعائر مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سردار سرتیپ احمد رضا رادان پیش از ظهر امروز در حاشیه مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه استانی اصفهان در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود: هر کسی باید در برگزاری با نظم و انضباط مراسم های مذهبی کمک کند تا این آداب آنگونه که بوده و باید باشد، برگزار شود.

وی همچنین در این میان به نقش نیروی انتظامی، صدا و سیما، خطیبان، سینه زنان و زنجیر زنان اشاره کرد و گفت: باید هر کدام به اندازه خود در برگزاری هر چه بهتر و منظم تر این مراسم های مذهبی کمک نمایند.

رادان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری برخی از مراسمات خرافی در ماه محرم اشاره کرد و اظهار داشت: قمه زنی و جشن علمات در تاریخ وجود ندارد و اگر تلاش ما بر این است تا همواره تاریخ را زنده کنیم و تاریخ دستخوش تغییرات نشود باید درست و صحیح عمل کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور یادآور شد: نباید شکوه و عظمت مراسمات مذهبی را با مسائلی سخیف پائین آورد. چنانچه ما در تاریخ نداریم که حامیان امام حسین (ع) با شمشیر بر سر خود زده باشند و باید کمک کرد تا نسلهای بعدی این مسائل را درست بفهمند.

جشن علم ،مبین صحنه کربلا نیست

رادان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نه تنها جشن علم چیزی از صحنه کربلا را مشخص نمی کند بلکه تبدیل به صحنه خودنمایی نیز شده است.

رادان ادامه داد: در حال حاضر آنچه که همه پذیرفته اند و می تواند حس حماسی در اذهان ایجاد نماید طبل و سنج است و باید از برخی از برنامه های انحرافی دیگر جلوگیری کرد چنانچه در سال گذشته با همکاری روسای هیئات کاروان علم کشی حذف شد.

دشمن به دنبال حذف دین اسلام است

به گزارش مهر ، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی دشمن که همواره دنبال عملیاتی کردن آن بوده حذف دین مبین اسلام است و سعی بر این دارد تا با وارد کردن برخی از برنامه هایی که جلوه این دین گرانمایه را کدر می کند اقدام به بدنمایی این دین نماید.

رادان اظهار داشت: آنان در تلاشند تا با ورود این مسائل کسی به اسلام گرایش پیدا نکند چنانچه زمانی که در برابر قمه زنی مقاومت شد آنان اقدام به توزیع فتواهای جعلی از علما کردند.

رادان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: روسای مذهبی در این عرصه همراهی می کنند تا مسائل آنگونه که باید و شاید در جایگاه خود حرکت کند.