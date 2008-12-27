به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره به مهمترین رویکردهای نقد ادبی در صد سال گذشته می‌پردازد و هدف آن علاوه بر طرح مباحث نظری، تمرکز بر روشهای خواندن متون ادبی و هنری بر اساس این چارچوبهای نظری است.



هر جلسه کلاس به دو بخش نظریه و نقد تقسیم می‌شود. در بخش نظریه، رویکرد مورد بحث آن جلسه معرفی، مفاهیم کلیدی هر رویکرد به طور خلاصه طرح می‌شود و سپس روشهای خواندن متن به صورت کاربردی بر اساس آن رویکرد ارائه می‌شود.



در بخش نقد، متون ادب فارسی کلاسیک و معاصر و متون هنری مانند فیلم، بر اساس روشها و استراتژیهای طرح شده مورد خوانش قرار می‌گیرد. دانشجویان کلاس موظفند با نوشتن نقد بر اساس این روشها به طور عملی در مباحث بخش نقد شرکت کنند.



رویکردهایی که در این دوره معرفی می‌شوند عبارتند از: نقد تاریخی- زندگینامه‌ای، نقد فلسفی، نقد اخلاقی، فرمالیسم روسی، نقد نو، نقد اسطوره‌ای، نقد روانشناختی (فروید و لاکان)، نقد جامعه‌شناختی و ایدئولوژی، نقد مکتب فرانکفورت، ساختگرایی، نشانه‌شناسی، روایت‌شناسی، پساساختگرایی، نقد پسااستعماری، نقد فمینیستی و مطالعات هویت جنسی، نقد خواننده محور، نقد واساز (دیکانستراکتیو)، نقد تاریخگرایی نو و نقد فرهنگی.



شروع دوره هفتم بهمن‌ ماه است و علاقمندان به ثبت‌نام حداکثر تا ۲۵ دی مهلت دارند تا به روابط عمومی شهرکتاب واقع در خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی مراجعه کنند و یا با شماره‌ ۸۸۸۰۶۷۴۳ تماس بگیرند. بدیهی‌ است اولویت با کسانی است که زودتر نسبت به ثبت‌نام قطعی خود اقدام کنند.