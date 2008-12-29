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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۳۴

بی آر تی اصفهان روزانه 100 هزار سفر شهری را پوشش می دهد

بی آر تی اصفهان روزانه 100 هزار سفر شهری را پوشش می دهد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه خط بی آر تی شهر اصفهان روزانه یک هزار سفر را پوشش خواهد داد، گفت: از سطح روگذر تونل شهید سردار آقاخانی نیز برای عبور مسیر بی آر تی استفاده خواهد شد.

مصطفی نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به استفاده بهینه از سطح روگذر تونل شهید سردار آقاخانی به عنوان بخشی از مسیر بی آر تی افزود: با بهره برداری از سامانه اتوبوس پرسرعت میدان قدس - قائمیه، روزانه بالغ بر 100 هزار سفر توسط این خط انجام خواهد شد.

وی بر لزوم گسترش حمل‌ و نقل عمومی منطبق با نیازهای شهروندان کلانشهرها اشاره کزد و اظهار داشت: اولین خط اتوبوس پر سرعت شهر اصفهان به طول 34 کیلومتر به صورت رفت و برگشت از میدان قدس تا خیابان قائمیه احداث خواهد شد تا بسیاری از مسافران حلقه دوم ترافیک شهری را از شمال شرق تا جنوب غرب را تحت پوشش خود قرار دهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه سامانه بی آر تی راهکاری برای کاهش مدت زمان دسترسی از مبدا تا مقصد است، اظهار داشت: طرح احداث خطوط اتوبوس پرسرعت در شهر اصفهان از سال گذشته آغاز که خط اول بی آر تی توسط شورای شهر اصفهان به تصویب رسید که با اجرای آن، دستیابی به سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی از مباحث تئوری به اقدامات عملی هدایت خواهد شد.

وی همچنین ایستگاه های حد فاصل میدان قدس تا خیابان قائمیه را 14 ایستگاه دانست و اضافه کرد: با توجه به احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در حلقه دوم ترافیکی، بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در روند اجرایی این طرح از پیش رفع شده است.

نوریان با اشاره به استفاده بهینه از سطح روگذر تونل شهید سردار آقاخانی به عنوان بخشی از مسیر بی آر تی گفت: با بهره برداری از این سامانه پرسرعت میدان قدس ـ قائمیه که روزانه بالغ بر 100هزار سفر توسط این خط انجام خواهد شد.

نوریان همچنین در خصوص هزینه‌ اجرای نخستین خط اتوبوس پرسرعت شهر اصفهان خاطرنشان کرد: این طرح نسبت به دیگر سامانه های حمل و نقل درصد بسیار پایینی از صرف هزینه را به خود اختصاص می دهد.

کد مطلب 806430

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