به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که نماینده سینمای هند در اسکار امسال است دسامبر پارسال در سینماهای هند اکران شد و اولین تجربه کارگردانی عامرخان بازیگر معروف سینمای هند است. وی در این فیلم نقش معلمی را به عهده دارد که وقتی اطرافیان یک پسربچه خوانشپریش از پیشرفت او قطع امید میکنند، به کمکش میآید.
"ستارگان روی زمین" امسال در پنج رشته نامزد دریافت جوایز فیلمفیر بود و در سه بخش بهترین فیلم، کارگردان و فیلمنامه (امول گوپته) برنده شد. دارشیل سفری بازیگر 13 ساله این فیلم نیز پارسال جایزه بهترین بازیگر نوجوان دهمین جشنواره بینالمللی فیلم بمبئی را دریافت کرد.
عامرخان متولد 1965 بمبئی است و بیش از 30 سال سابقه حضور در سینمای هند را دارد. وی در حدود 40 فیلم نقشآفرینی و از فیلمهای معروف او میتوان به "دل"، "غلام"، "من"، "لاگان: روزی روزگاری در هند" و "رنگ زرد بزن" اشاره کرد.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمنماه امسال در تهران برگزار میشود و در بخش بینالمللی آن بیش از 100 فیلم از نزدیک به 50 کشور به نمایش درمیآید.
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