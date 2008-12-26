اسرائیل در غزه شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه مرکز مازندران در مصلی نماز جمعه ساری افزود: آمریکا در مقاومت حزب الله عاجز مانده و فلسطینیان به زودی اسرائیل را از غزه بیرون خواهند راند.

وی خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی کشورهای عربی مسلمان می تواند سبب پیروزی زودتر فلسطین شود.

خطیب جمعه ساری با اشاره به اینکه استکبار و ظلم ستیزی اکنون به دوران پایانی خود در دنیا رسیده است، تصریح کرد: مقاومت و رشادت های ملت بزرگ ایران باعث شد تا شاه معدوم از کشور بیرون رانده شده و انقلاب اسلامی ایران با رهبری معمار کبیر انقلاب تشکیل شود.

طبرسی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ روحانیون مازندران از آنان خواست تا با احیاء امر به معروف و نهی از منکر جوانان را از گزند توطئه های شوم استکبار مصون دارند.

وی با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بوده است اظهار داشت: مومنین باید محرم و صفر امسال را با حضور پرشورتر از همیشه در تاسوعا و عاشورا زنده نگه دارند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: همه دستگاه های فرهنگی کشور باید برای ریشه کنی بیسوادی در کشور تلاش کنند.

وی با تقدیر از تلاش های دست اندرکان سازمان نهضت سوادآموزی در ریشه کنی بیسوادی گفت: ایران اسلامی تا سال 1404 باید کشور برتر منطقه از نظر علم آموزی باشد.

امام جمعه ساری در بخش اول خطبه های نماز جمعه نیز با تاکید بر حفظ وحدت، همدلی، مودت و مهربانی میان مسلمین جهان به بیان برخی موضوعات مربوط به فلسفه غیبت امام زمان (عج) اشاره کرد.