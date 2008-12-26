رونمایی از "رازهای مقدس" آرمین در نگارخانه الهه

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین در این نمایشگاه 17 نقاشی از مجموعه "رازهای مقدس" خود را به تماشا می‌گذارد که در ادامه تمرکز نگاه وی به خمسه نظامی است. 12 تابلو 100 در 120، چهار تابلو کوچک و یک اثر ویژه که آرمین در کارگاههای موزه امام علی (ع) با موضوع شخصیت و جایگاه مولای متقیان خلق کرده در گالری الهه روی دیوار خواهند رفت.

این هفتمین نمایشگاه انفرادی آرمین است و وی پیش از این در 28 نمایشگاه گروهی نیز حضور داشته است. نمایشگاه نقاشی‌های این هنرمند تا 16 دی‌ماه در نگارخانه الهه دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند. این نگارخانه در خیابان جردن، خیابان گلفام، پلاک 6 قرار دارد.