اعتبار قطارشهری در خراسان رضوی 120 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در مراسم انعقاد قرارداد اجرای خط دو قطار شهری مشهد با قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء(ص) گفت: در مناقصه ای که انجام شد قرارگا بالاترین نمره را در قسمت فنی و پایین ترین قیمت را داده و امیدواریم اجرای این کار با سرعت و کیفیت انجام خواهد گرفت.

وی گفت: در دولت یک فرصت استثنائی در کشور به وجود آمده و آن توجه دولت به بحث حمل و نقل عمومی و به خصوص حمل و نقل ریلی است.

استاندار خراسان رضوی افزود: سال 1379 اعتباری که به اجرای ساخت قطار شهری داده شد حدود 10میلیارد تومان بود، اما در دولت نهم بیش از یک هزارو 180 میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی قطار شهری و حمل و نقل ریلی اختصاص داده شده که این اعتبار چیزی حدود 120 برابر شده است.

محمدی زاده با بیان اینکه استان خراسان رضوی بالاترین جذب اعتبار حمل و نقل ریلی را در کشور به خود جذب کرده بیان داشت:در مشهد نیازمند 6هزارو 350 میلیارد تومان سرمایه گزاری در حوزه حمل و نقل ریلی هستیم تا یک تحول بنیادی و عمیق در حمل و نقل عمومی و ریلی استان به وجود آید.

وی گفت: کل وطالعات مربوط به خطوط دیگر قطار شهری در حال انجام و انجام شده است و همچنین مناقصه واگزاری اجرای خط سه قطار شهری مشهد حداکثر تا نیمه اول سال آینده برگزار می شود.

محمدی زاده با بیان این مطلب که نفوذ عناصر فرصت طلب و انتقال اطلاعات غلط در اجرای چنین طرح هایی وجود دارد ادامه داد: رسانه ها سعی کنند که در مورد اجرای قطار شهری در مشهد اظهار نظرهایشان همراه با کارشناسی و انصاف انجام گیرد.

وی اظهار داشت: واگن هایی در تهران وجود دارد که با استاندارد های نازل چینی خریداری شده و بعد از 2تا5 سال کار کردن اسقاطی شده و اکنون حدود 700 واگن در تهران وجد دارد که بدلیل نقص فنی قابل استفاده نیستند.

استاندار خراسان رضوی افزود: تاخیر خرید واگن های قطار شهری مشهد بدلیل این است که ما بدنبال بهترین واگن ها و با بالا ترین استاندارد های روز دنیا هستیم.

در ادامه معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم النبیا(ص) با اشاره به این مطلب که وظیفه ذاتی سپاه حفظ انقلاب و دستاورد های آن است گفت: قرار گاه سازندگی خاتم النبیا(ص) در جاهایی وارده شده که نه بخش خصوصی و نه هییچ کسی برای کارهای اجرایی وارد نمی شود.

سردار ذوالقدرنیا ادامه داد: برگزاری این مناقصه یک رقابت سالم در بخش فنی و نیز در بخش ریالی بود که قرارگاه با تجاربی که در کارهای اجرایی داشت توانس برنده این مناقصه شود

وی بااشاره به این مطلب که هم طراحی و هم تامین و اجرا وظیفه قرارگاه است افزود: با توجه به تجربه اجرای خط یک قطار شهری امیدواریم کمتر از 4 سال خط دو قطار شهری را تحویل بدهیم.