صنعت حمل و نقل مهمترین نشانه توسعه کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار مشهد شامگاه گذشته در مراسم انعقاد قرارداد اجرای خط دو قطار شهری مشهد با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) افزود: برای توسعه هر کشور، صنعت حمل و نقل آن کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد و به هر میزان که این بخش توسعه داشته باشد، آن کشور را توسعه یافته می دانند.

وی با بیان این مطلب که حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از مولفه های توسعه حمل و نقل کشورهاست ادامه داد: به دلیل محدودیت شبکه راه ها و آثار ترافیکی و زیست محیطی و از طرفی هم حجم بالای سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی، این دو می توانند ملاک توسعه کشورها باشند.

پژمان اظهار داشت: عقب افتادگی شهرها و نیازهای روزمره شهری و با اعتبار کم شهرداری ها، اگر اقدام دولت برای تامین اعتبارات نباشد اجرای اینگونه طرحها و برنامه های ضروری تحقق نخواهد یافت.

شهردار مشهد با بیان اینکه در صنعت حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی در سال جاری به یک جهش چندصد درصدی رسیده ایم، افزود: خوشبختانه دولت به این مهم اشراف خوبی دارد و بسیار خوب هدف گیری کرده و همچنین برای تدارک این صنعت خیلی بهتر از گذشته توجه ویژه ای دارد.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: در حال حاضر شاهد آخرین مرحله از انجام مطالعات خط دو قطار شهری مشهد و اولین مرحله اجرایی آن را داریم.

وی گفت: پس از گرفتن مصوبه اصل 32، گرفتن مصوبه از شورای عالی ترافیک کشور و مصوبه هیئت وزیران در دور دوم سفر ریاست جمهوری و استفاده از اعتبارات فاینانس و همچنین گرفتن مصوبه از شورای عالی ترافیک مشهد و محیط زیست استان مطالعات اجرای خط دو قطار شهری مشهد آغاز شد.

وی اظهارداشت: خط دو قطار شهری مشهد از انتهای طبرسی دوم آغاز می شود و انتهای آن به میدان اصلی رضا شهر می رسد که در این مسیر 3/14 کیلومتری 12 ایستگاه زیرزمینی و جود دارد که با راه اندازی این خط روزانه بیش از 16هزار مسافر توسط دو قطار و 100 واگن جابه جا می شود.