ناكارايي شبكه متاثر از هزينه هاي تحميلي اجراي سياست هاي پولي است

مدير عامل بانك ملي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، از تحميل هزينه هاي سياست هاي پولي بر نظام بانكي سخن به ميان آورد و گفت: تعيين دستوري سقف تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي و نرخ سود مصارف و منابع از جمله هزينه هايي است كه سبب شده بانك هاي كشور به ناكارايي سوق پيدا كرده و نقش مديريت در اين ميان كمرنگ شود.

دكتر ولي الله سيف از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف انتقاد كرد و افزود: اين كاهش در شرايطي اعمال مي شود كه در بخش منابع و سپرده هاي بانكي نرخ سود اعطايي بانك ها ثابت بوده و در نتيجه منافع شبكه بانكي كاهش مي يابد.

وي افزود:بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك تجاري كشور تا پايان سال گذشته 102 هزار و 74ميليارد ريال تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت كرد كه با كاهش تدريجي چهار درصد منافع بانك بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، حدود پنج هزار ميليارد ريال از سود بانك كاهش يافت كه اين كاهش در سود با توجه به محدود بودن سود دريافتي در نهايت موجب ناكارايي بانك مي شود.

به گفته وي، اين در حالي است كه شبكه بانكي كشور علاوه بر محدوديت هاي فوق با انباشت مطالبات معوق تسهيلات تكليفي روبرو است كه براي ديركرد پرداخت آن جريمه اي تعلق نمي گيرد.

سيف نظام بانكي را بخشي از اقتصاد خرد معرفي كرد و افزود: در زمان حاضر نظام بانكي كشور به عنوان مجري سياست پولي از طريق ابزارهاي پولي مجري سياست هاي بانك مركزي و دولت بوده كه اغلب نيز در راستاي اهداف كلان اقتصادي است در شرايطي كه اين سياست ها بايد تحقق اهداف خرد را نيز مورد توجه قرار دهند.

مدير عامل بانك ملي ايران افزود: كشورهاي كمتر توسعه يافته به لحاظ بي توجهي به اين اصل مهم، گرفتار مسايل پيچيده پولي شده اند چرا كه مقامات پولي در اين كشورها سياست هاي پولي را تنها براي حفظ ارزش پول تدوين كرده و با غفلت از نقش بانك ها در انتقال اثرات كلان سياست هاي پولي به بخش واقعي اقتصاد، موفقيت اجراي سياست هاي پولي را نا ممكن كرده اند.

اخيرا بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي كاهش يافت. اين كاهش در سه مرحله و به طور ميانگين چهار درصد است.