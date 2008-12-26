پرتاب لنگه کفش نشانه ناکامی آمریکا در عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در جمع نمازگزارن ایلامی اظهار داشت: این خبرنگار شجاع با این اقدام خود، در واقع سنگی به سوی آمریکا پرتاب کرده است.

وی بیان داشت: امرزه کشورعراق دچار مشکلات بزرگی است که همگی آنها از سوی کشور آمریکا رقم خورده است.

این مسئول با اشاره به اینکه عدم استفاده از نخبگان در دنیای امروز باعث بحران مدیرت در جهان شده است و کشورها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: کشورهای جهان باید در مدیریت خود از نخبگان و عاقلان استفاده کنند.

امام جمعه ایلام به سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی اشاره کرد و یادآور شد: اکنون با تلاشهای فراوان نهضت سوادآموزی، 82 درصد مردم کشور باسواد هستند.