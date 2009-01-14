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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۷

چرخه معیوب ژانر کمدی ـ 4 /

موج گسترده اکران طنزهای سطحی ماندگار نیست

موج گسترده اکران طنزهای سطحی ماندگار نیست

تهیه‌کننده فیلم کمدی "پسر آدم، دختر حوا" موج اکران طنزهای شبانه را در سینما متاثر از شرایط اقتصادی و استقبال مردم از این طنزها دانست که نمی‌تواند ماندگار باشد.

سعید حاجی‌میری درباره تعدد فیلم‌های کمدی متاثر از طنزهای تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: برای تولید فیلم "پسر آدم، دختر حوا" تحقیقی درباره فیلم‌ها و مجموعه‌های کمدی سال‌های اخیر داشته‌ام. متاسفانه اغلب فیلم‌های کمدی از قواعد و اصول یکسان پیروی می‌کنند و در بیشتر اینها قرار است تماشاگر به تحقیر شخصیت‌ها بخندد.

وی در ادامه افزود: شخصیت‌های این فیلم‌ها معمولا کم‌هوش هستند، شوخی‌ها جنسی است، از الفاظ رکیک استفاده می‌شود و اغلب به یک صنف توهین می‌شود. در این فیلم‌ها اگر انتقادی مطرح می‌شود سطحی و شعاری است و بار آموزشی ندارد و استقبال تماشاگر از این فیلم‌ها باعث شده تهیه‌کننده‌ها به سمت این آثار بروند. این فیلم‌ها و طنزهای تلویزیونی تماشاگر را کم‌هوش فرض می‌کنند.

تهیه‌کننده "انعکاس" گفت: سینمای کمدی و مجموعه‌های طنز نیاز به آسیب‌شناسی دارند و باید نگاهی حرفه‌ای بر تولید این آثار حاکم شود. آیا نمی‌شود کمدی‌هایی ساخت که به خرد مخاطب در آنها احترام گذاشته شود و خانواده‌ها بتوانند این آثار را ببینند؟ آیا نباید از فرصتی که کمدی و طنز در اختیار مخاطب قرار می‌دهد برای انتقال مفاهیم آموزشی استفاده کرد؟

حاجی‌میری در پایان گفت: این موج متاثر از شرایط اقتصادی و استقبال مردم از طنزهای شبانه به وجود آمده، اما ماندگار نیست. مخاطب سینما به هر حال از این همه تکرار، لودگی و بی‌اخلاقی دلزده می‌شود. در تلویزیون هم در سال‌های اخیر تعداد مجموعه‌های طنز موفق و پربیننده کم شده است. این آثار طراوت و خلاقیت گذشته را ندارند و برای مخاطب جذاب نیستند.

کد مطلب 806549

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