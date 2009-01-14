موج گسترده اکران طنزهای سطحی ماندگار نیست

سعید حاجی‌میری درباره تعدد فیلم‌های کمدی متاثر از طنزهای تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: برای تولید فیلم "پسر آدم، دختر حوا" تحقیقی درباره فیلم‌ها و مجموعه‌های کمدی سال‌های اخیر داشته‌ام. متاسفانه اغلب فیلم‌های کمدی از قواعد و اصول یکسان پیروی می‌کنند و در بیشتر اینها قرار است تماشاگر به تحقیر شخصیت‌ها بخندد.

وی در ادامه افزود: شخصیت‌های این فیلم‌ها معمولا کم‌هوش هستند، شوخی‌ها جنسی است، از الفاظ رکیک استفاده می‌شود و اغلب به یک صنف توهین می‌شود. در این فیلم‌ها اگر انتقادی مطرح می‌شود سطحی و شعاری است و بار آموزشی ندارد و استقبال تماشاگر از این فیلم‌ها باعث شده تهیه‌کننده‌ها به سمت این آثار بروند. این فیلم‌ها و طنزهای تلویزیونی تماشاگر را کم‌هوش فرض می‌کنند.

تهیه‌کننده "انعکاس" گفت: سینمای کمدی و مجموعه‌های طنز نیاز به آسیب‌شناسی دارند و باید نگاهی حرفه‌ای بر تولید این آثار حاکم شود. آیا نمی‌شود کمدی‌هایی ساخت که به خرد مخاطب در آنها احترام گذاشته شود و خانواده‌ها بتوانند این آثار را ببینند؟ آیا نباید از فرصتی که کمدی و طنز در اختیار مخاطب قرار می‌دهد برای انتقال مفاهیم آموزشی استفاده کرد؟

حاجی‌میری در پایان گفت: این موج متاثر از شرایط اقتصادی و استقبال مردم از طنزهای شبانه به وجود آمده، اما ماندگار نیست. مخاطب سینما به هر حال از این همه تکرار، لودگی و بی‌اخلاقی دلزده می‌شود. در تلویزیون هم در سال‌های اخیر تعداد مجموعه‌های طنز موفق و پربیننده کم شده است. این آثار طراوت و خلاقیت گذشته را ندارند و برای مخاطب جذاب نیستند.