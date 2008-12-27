کمیسیون ماده 32 پروژه ادامه همت تا کرج را تصویب نمی کند

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: برای مطرح شدن بحث یک پروژه در کمیسیون ماده 32 باید همه مراحل مورد نظر این کمیسیون طی شده باشد و وقتی همه مراحل انجام شد کمیسیون یادشده، پروژه را بررسی می کند.

این مسئول ادامه داد: ممکن است کمیسیون ماده 32 به دلایل مختلفی از جمله نداشتن توجیه اقتصادی و نیز مسائل زیست محیطی با پروژه موافقت نکند که این امر در مورد پروژه ادامه بزرگراه همت تا کرج نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

استاندار تهران افزود: حتی اگر از نظر کمیسیون ماده 32 هیچ منع منطقی برای پروژه وجود نداشته باشد، باز هم ممکن است بحث نداشتن بودجه مطرح شود که احتمال این امر در خصوص پروژه سنگینی چون ادامه همت تا کرج کم نیست.

تمدن با اشاره به تصادفات بزرگراه تهران - کرج خاطرنشان کرد: بودجه لازم برای ادامه همت تا کرج از هر طریق ممکن باید تامین شود، زیرا در صورت تحقق این امر، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه تهران - کرج به این مسیر منتقل می شود که این امر در کاهش میزان خطرات احتمالی و خسارتهای ناشی از تصادفات بزرگراه تهران - کرج تاثیر زیادی دارد.