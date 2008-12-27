تغییرات کنکور علوم پزشکی در سال 88 / پذیرش بومی 4 رشته علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی در شصتمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در رشته های بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت دهان و دندان و فوریت های پزشکی که در مقطع کاردانی قرار دارند از این پس تنها به صورت بومی و متمرکز از سوی دانشگاهها دانشجو تربیت می شود. عین اللهی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در کنکور 88 تنها در 2 رشته علوم پزشکی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرفته می شود و سایر کاردانی ها یا ارتقا یافته اند و یا از سیستم پذیرش کنکور حذف شدند. وی اضافه کرد: تنها دو رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در کنکور 88 در مقطع کاردانی وجود خواهد داشت. حذف مقطع کاردانی مدارک پزشکی و کتابداری معاون وزیر بهداشت یادآور شد: مقطع کاردانی مدارک پزشکی و کتابداری حذف شده است و این رشته ها ارتقای یافته اند و از این پس در مقطع کاردانی آنها دانشجو پذیرفته نخواهد شد. همچنین رشته HIT یا (Health Information Technology) که رشته پایه ای برای رشته های دیگر محسوب می شود راه اندازی شد. وی حذف مقطع کاردانی رشته های علوم پزشکی را در سال جاری موجب افزایش ورودی های کنکور با رتبه های بالا دانست و گفت: پیش از این ورودی این رشته ها به دلیل نبود مقطع کارشناسی در رتبه های زیر 20 هزار بود اما امسال با ارتقای وضعیت آنها رتبه های 2 تا 3 هزار کنکور به این رشته ها راه یافته اند. عین اللهی اضافه کرد: پیاده شدن سهمیه بندی بومی استانی وزارت بهداشت در کنکور 87 موجب وضعیت بهتر رشته های کارشناسی در دانشگاههای علوم پزشکی شده است. ایجاد کمیته های اجرایی جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی وی با اشاره به همکاری دانشگاههای علوم پزشکی در ایجاد کمیته های اجرایی جذب هیئت علمی، گفت: این کمیته ها در همه دانشگاهها ایجاد شده است و در بهمن ماه نیز شورای اجرایی جذب هیئت علمی به صورت کشوری تشکیل جلسه خواهد داد. معاون وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله علوم پزشکی کشور در بهمن ماه گفت: این نمایشگاه در دهه فجر برگزار می شود و فضایی برای غرفه های دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است که می توانند دستاوردهای خود را ارائه دهند. ایجاد دفتر ارتباطات ارتقای فرهنگی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی قم وی از ایجاد دفتر ارتباطات ارتقای فرهنگی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد و گفت: این دفتر برای پیوستگی اساتیدی که در طرح معرفت حضور داشته اند، طراحی شده است. پ عین اللهی در خصوص اجرای تغییرات و استانداردهای پزشکی عمومی در 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: این استانداردها در این دانشگاهها در حال اجرا است و سایر دانشگاههای کشور نیز باید به سوی اجرای این استانداردها حرکت کنند. انتخاب ایران از سوی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی به عنوان یک الگوی موفق در ادغام آموزش و ارائه خدمات

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از سوی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی و سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی به عنوان یک الگوی موفق در ادغام آموزش و ارائه خدمات معرفی شده است.

ضرورت تجمیع بیمارستان های آموزشی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت تجمیع بیمارستان های آموزشی و افزایش کیفیت آموزشی در بخشها، خاطرنشان کرد: نظام آموزشی در بیمارستانها باید به درستی پیاده شود و به این منظور نیاز است که دانشگاهها، بیمارستانهای آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزش تجمیع کنند تا به جای آموزش در بخشهای پراکنده، آموزش در یک بخش با کیفیت مطلوب آموزشی ارائه شود.

ممنوعیت یکسان بودن عرصه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی با دانشگاه مادر

وی در خصوص وضعیت شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد: هیچ یک از دانشگاههای علوم پزشکی که واحد بین الملل دارند نباید دانشجویان این واحدها را با دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری در یک عرصه قرار دهند چرا که این کار مشکلات بسیاری را برای دانشگاهها ایجاد می کند.

عین اللهی اضافه کرد: دانشگاههای که دانشجویان آنها به زمان ورود به عرصه بالینی نزدیک می شوند نیز باید توجه داشته باشند که دانشجویان واحدهای بین الملل باید در عرصه بالینی کاملاً جداگانه آموزش ببینند.

وی بر لزوم توجه به نیازهای منطقه ای و دانشگاهی در برنامه های آموزش مداوم تاکید کرد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی باید توجه داشته باشند که کیفیت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و مرکز خدمات آموزشی دانشگاه در اعتباربخشی بسیار موثر خواهد بود.

اجرای آیین نامه جدید ارتقای هیئت علمی از اول دی ماه

معاون آموزشی وزارت بهداشت از اجرای آیین نامه جدید ارتقای هیئت علمی از اول دی ماه خبر داد و گفت: توجه به ارتقای اساتید در آیین نامه بسیار مورد توجه بوده است.

وی اضافه کرد: قصد داریم برنامه ای برای ایجاد هیئت علمی افتخاری ایجاد کنیم که در واقع از هیئت علمی در مناطق محروم به صورت جامع نگر و در عرصه های بهداشتی و درمانی برای ارتقای وضعیت آموزش و بهداشت آن بخش استفاده کنیم.