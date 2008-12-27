دنبال کردن مسیر حرکت بابانوئل با استفاده از گوگل ارت

به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان سراسر جهان امسال برای دنبال کردن مسیر سفر بابانوئل در شب عید کریسمس گزینه های متنوعی پیش روی دارند.

همچون سالهای گذشته، فرماندهی دفاعی هوا-فضای آمریکای شمالی موسوم به Nord برنامه جدول سفر بابانوئل را ارائه کرده است و علاقمندان می توانند این فرآیند را با در Google Earth دنبال کنند.

از آن گذشته کودکان و علاقمندان می توانند پیام های الکترونیکی خود را از طریق Google Earth به بابانوئل ارسال کنند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، بر اساس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته سفر تاریخی بابانوئل درساعت 11 روز عید کریسمس به وقت گرینویچ آغاز شده و کودکان سراسر جهان می توانند با استفاده از نقشه های گوگل و Google Earth آن را دنبال کنند.

از سال 1955 میلادی و بر اساس رسم سنتی که ریشه اصلی شکلگیری آن به اشتباهی چاپی در یکی از روزنامه های کلورادو باز می گردد، همه ساله مسیر حرکت بابانوئل دنبال می شود و امسال دنبال کردن این رویداد جهانی در دنیای دیجیتال نیز فراهم شده است.