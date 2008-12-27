بهبود بینایی 7 بیمار به وسیله پیوند سلول های بنیادی به قرنیه چشم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی جوادی در حاشیه همایش کاربردهای سلولهای بنیادی در طب ترمیمی در جمع خبرنگاران افزود: روشی که اکنون با همکاری پژوهشکده رویان انجام می شود این است که یک میلیمتر از چشم سالم فرد برداشته می شود و پس از کشت به چشم معیوب پیوند زده می شود که با این روش، 7 مورد در ایران با موفقیت انجام شد.

جوادی گفت: افراد پیوند شده با توجه به شدت ضایعه درجاتی از بینایی خود به دست آورده اما بینایی کامل بدست نیاوردند البته چشم آرامش خود را بدست آورده است. این کار در مراحل اولیه تحقیقاتی قرار دارد و به کمک دو مرکز بیمارستان شهید لبافی نژاد و پژوهشکده رویان انجام می شود.

وی با اشاره به کارکرد چشم خاطرنشان کرد: برای دیدن، چشم باید کاملاً سالم باشد، هر کدام از بخشهای چشم مشکل داشته باشند، بینایی به خوبی انجام نمی گیرد و یکی از شرایط آن نیز کارکرد مطلوب سلول های سطحی اپی تلیالی در سطح قرنیه است.

رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان شهید لبافی نژاد اضافه کرد: سلول های سطح قرنیه باید به طور مرتب توسط سلول های زایا تولید شوند که اگر این کار به خوبی صورت نگیرد، قرنیه دچار آسیب می شود.

وی خاطرنشان کرد: سلول های بنیادی زایا در چشم ممکن است به هر دلیلی کارکرد خود را از دست بدهند. بخشی از این دلایل بیماری مادرزادی "آنی ریدیا"، آسیب چشم به دلیل حوادث ناشی از شغل و یا اعمال جراحی موجب کمبود سلولهای بنیادی می‌شوند و وقتی که سلولهای بنیادی قرنیه چشم کم شود، در نهایت رگ خونی وارد قرینه شده و قرنیه کدر می شود و فرد بسته به شدت کمبود با کاهش دید مواجه می شود.

جوادی اضافه کرد: برای رفع این کمبود، باید سلول های بنیادی را جایگزین کرد که برای این کار از سه روش استفاده می شود. در روش اول از چشم سالم با محدودیت 90 تا 120 درجه از 360 درجه محیط کره چشم جهت پیوند به چشم معیوب استفاده می شود که پیوند موفقیت آمیزی خواهد بود.

وی گفت: در روش دوم باید از فرد دیگری سلول دریافت کرد که این روش نیز تا حدی موفقیت آمیز است و در روش سوم نیز از کاربرد کشت سلول های بنیادی استفاده می شود.