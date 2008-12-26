هیئت پارلمانی عراق فردا در تهران / دیدار با لاریجانی

حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد افزود: این هیئت پارلمانی متشکل از 3 نماینده مجلس عراق است و قرار است اعضای این هیئت فردا صبح با علی لاریجانی رئیس مجلس کشورمان دیدار و گفتگو داشته باشند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق از سفر یک هیئت پارلمانی از کشور عراق به ایران خبر داد.
حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد افزود: این هیئت پارلمانی متشکل از 3 نماینده مجلس عراق است و قرار است اعضای این هیئت فردا صبح با علی لاریجانی رئیس مجلس کشورمان دیدار و گفتگو داشته باشند.
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