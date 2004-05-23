محمد علي سپانلو : تعريفي از جايگاه واقعي اهل قلم در نظام اجتماعي ما وجود ندارد

محمد علي سپانلو - شاعر و مترجم ادبي ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : از اين كه در حال حاضر نويسندگان و اهل فرهنگ در كشور ما صاحب چندين تشكل و انجمن و كانون هستند ، بي اطلاع نيستم ، اما صراحتا بايد بگويم كه هيچ يك از اينها كار حرفه اي و صنفي خود را انجام نمي دهند .سپانلو در ادامه افزود : از انعقاد قرارداد بين نويسنده و موسسات كلان فرهنگي گرفته تا دفاع از اهل قلم در محاكم قضايي ، ايجاد صلح و آشتي در بين اهل قلم و ناشران ، دفاع از قداست نويسنده و تلطيف سازي فضا براي اين كه او بتواند كار فرهنگ سازي خود را به سهولت انجام بدهد ، رسيدگي به موضوع سانسور ، دادن جايزه به نويسنده هاي معتبر و مبتكر ، ارائه خدمات شهري به آنها و ..... همگي درحوزه وظايف و فعاليت يك سنديكاي فرهنگي است كه خلاء آن همواره در ايران احساس مي شود ، خلائي كه تازگي هم ندارد.اين شاعر و مترجم ادبي تصريح كرد : بحث پي گيري حقوق صنفي و فرهنگي اهل قلم كه جزء مقررات شناخته شده و جهاني سنديكاهاي فرهنگي در دنياست ، در كشور ما متاسفانه از هيچ جايگاه و اعتباري برخوردار نيست.سپانلو ياد آور شد : ظاهرا روزنامه نگاران چنين تشكلي دارند اما هنوز براي اهل قلم فكري نشده است ، اگر هم قدم هايي برداشته شده ، غالبا داراي نقص و نارسايي بوده است.وي گفت : اگر شان حرفه اي و جايگاه اجتماعي شاعر و نويسنده به رسميت شناخته شود ، تشكل هاي موجود قوام بيشتري پيدا مي كنند و ممكن است با تمرين بيشتر بتوانند به مفهوم واقعي واژه ، يك سنديكاي فرهنگي باشند.