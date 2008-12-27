30 دهیاری مازندران به شبکه الکترونیکی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی جمعه شب در جمع اعضای نظام صنفی رایانه ای مازندران در ساری افزود: قصد داریم همزمان 51 شهرداری استان را با همکاری اداره کل دفتر شهری و معاونت عمرانی استانداری در مدار فناوری اطلاعات اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: 25 طرح اساسی در مجرای سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران اجرا شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران با اشاره به اینکه وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در مازندران رو به رشد است، تصریح کرد: در صورت آمادگی شرکت مخابرات مازندران، آمادگی اجرای دهیاری الکترونیکی را در تمامی دهیاری های استان داریم.

طهماسبی با بیان اینکه شاخص های فناوری اطلاعات استان بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه تبیین شده است، یادآور شد: مازندران در زمینه فناوری اطلاعات 45 درصد از اهداف برنامه چهارم پیش افتاده است.

وی با اعلام این مهم که در ردیف استان های برتر از نظر توسعه آی تی هستیم، افزود: هم اکنون 14 هزار دایرکتوری رایانه در مازندران فعالیت می کنند.

این مسئول فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه در ضریب نفوذ و تلفن ثابت این استان به ترتیب در رتبه های سوم و اول قرار دارد، افزود: کارشناسان آی تی دستگاههای اجرائی مظلوم ترین افراد آن اداره بوده که به واسطه عدم آگاهی بسیاری از کارکنان از نوع فعالیت آنان، تلاش آنان به عینه ملموس نیست.

طهماسبی با بیان اینکه به زودی کمیته راهبردی توسعه آی تی در مازندران ایجاد می شود، افزود: با فعال شدن این کمیته قصد داریم از برترین های فناوری اطلاعات و ارتباطات در مازندران تجلیل کنیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران با بیان اینکه تخصیص بودجه های مربوط به آی تی در استان ساماندهی خواهد شد، اظهار داشت: با اجرای موفق طرح توسعه دفاتر آی سی تی روستائی در مازندران از ورود حدود یک میلیون روستائی استان طی یکسال گذشته به شهر جلوگیری شد.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته توسعه آی سی تی روستائی در استانداری افزود: 450 خدمت در اجرای موفق سند راهبردی آی سی تی روستائی ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه علل عدم رشد آی تی استان باید توسط متولیان این حوزه بررسی شود، گفت: آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه مازندران در همه حوزه ها به صورت آماری و دقیق در دست تدوین است.