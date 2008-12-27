15 هکتار زمین جهت جابجایی روستای در معرض خطر منجیر کجور جانمایی شد

سید هاشم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زمین در محلی به نام "جهان زار" دشت نظیر جانمایی شده است و برای تهیه طرح به بنیاد مسکن معرفی می شود.

وی اظهار داشت: بنیاد مسکن دو ماه فرصت دارد تا طرح روستایی نمونه را تهیه و عملیاتی کند.

وی خاطرنشان کرد: در حادثه ماه گذشته ناشی از لغزش سنگ های معلق، حدود 10 میلیارد ریال به روستای منجیر کجور خسارت وارد شد.

فرماندار نوشهر بیان داشت: همچنین مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به پراخت اجاره اهالی که مسکن آنها خسارت جدی دیدند اقدام کند.

وی یادآور شد: تمامی اهالی منطقه خواستار جابجایی این روستا بوده و این طرح باید زودتر عملیاتی شود.

بخش کجور نوشهر، 66 پارچه آبادی و 23 هزار نفر جمعیت دارد.