نابسامانی نیروی انسانی مهمترین دغدغه آموزش و پرورش مازندران است

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمبود نیروی انسانی در برخی مقاطع و تراکم آن در مقاطع دیگر از جمله چالش های فراروی است.

وی اظهار داشت: این امر نشان می دهد که از سال های گذشته نیروی انسانی بدون حساب و کتاب وارد این سازمان شد و اکنون چالش زا شده است.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در بخش فنی و حرفه ای نیرو نداریم و قالب نیروهای انسانی مقطع ابتدائی بازنشسته شدند و با کمبود نیرو مواجه ایم.

به گفته فیاضی، در مقاطع راهنمائی با تراکم نیرو مواجه ایم که باید ساماندهی شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران برنامه ریزی برای رفع مشکلات فراروی این سازمان را امری ضروری دانست.

مازندران 50 هزار فرهنگی دارد.