  1. استانها
  2. مازندران
۷ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۸

نابسامانی نیروی انسانی مهمترین دغدغه آموزش و پرورش مازندران است

نابسامانی نیروی انسانی مهمترین دغدغه آموزش و پرورش مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: نابسامانی نیروی انسانی مهم ترین دغدغه فراروی این سازمان است.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمبود نیروی انسانی در برخی مقاطع و تراکم آن در مقاطع دیگر از جمله چالش های فراروی است.

وی اظهار داشت: این امر نشان می دهد که از سال های گذشته نیروی انسانی بدون حساب و کتاب وارد این سازمان شد و اکنون چالش زا شده است.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در بخش فنی و حرفه ای نیرو نداریم و قالب نیروهای انسانی مقطع ابتدائی بازنشسته شدند و با کمبود نیرو مواجه ایم.

به گفته فیاضی، در مقاطع راهنمائی با تراکم نیرو مواجه ایم که باید ساماندهی شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران برنامه ریزی برای رفع مشکلات فراروی این سازمان را امری ضروری دانست.

مازندران 50 هزار فرهنگی دارد.

 

کد مطلب 806626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها