تشنه سرگروهی در دور رفت لیگ برتر نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دنگسرکی جمعه شب در حاشیه تمرین تیم گاز در جویبار در جمع خبرنگاران به وضعیت مطلوب تیم گاز در جدول گروه B اشاره کرد و اظهار داشت: سرگروهی در دور برگشت رقابت ها از ارزش بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه شناخت تیم ها از یکدیگر بیشتر شده، کشتی گیران نیز به آمادگی کامل دست خواهند یافت.

وی تصریح کرد: مدعیان گروه B (صنایع همدان، راه آهن خراسان، گاز مازندران) هر کدام دارای یک شکست هستند و از این لحاظ شرایط مساوی را دارند.

دنگسرکی به رقابت بین صنایع همدان و راه آهن خراسان در هفته پنجم و آخرین هفته دور رفت لیگ برتر اشاره کرد و گفت: با شکست دوم یکی از دو حریف اصلی گاز شرایط بهتری برای دور برگشت نصیب گاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: تیم گاز مازندران نیز در هفته آخر دور رفت در برابر شاگردان عسکری محمدیان برای گرفتن حداکثر امتیاز به روی تشک خواهند رفت تا بتواند جایگاه خود را در رده دوم جدول گروه حفظ نماید.

در جدول گروه B مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور تیم راه آهن مازندران با 14 تفاضل امتیاز مثبت و تیم گاز مازندران با 8 تفاضل امتیاز مثبت نسبت به رقبای دیگر خود به ترتیب در رده اول و دوم گروه قرار دارند.