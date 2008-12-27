برنامه حمایت از دانشجویان دکتری ایرانی مشغول به تحصیل در هند تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ارتقا سطح علمی کشور در زمینه فناوری ‌نانو در عرصه های بین‌المللی و به منظور تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه و اجرای برنامه 50 سند راهبرد آینده، فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه را مورد حمایت تشویقی قرار می دهد.

در این راستا دانشجویان دکتری ایرانی که در دانشگاههای هند مشغول به تحصیل هستند و در حوزه فناوری ‌نانو فعالیت می‌کنند، مورد حمایت تشویقی این ستاد قرار می گیرند.

این برنامه با هدف افزایش تعاملات علمی و فناوری بین کشورهای ایران و هند و توسعه فناوری‌ نانو به صورت آزمایشی با کشور هند اجرا می ‌شود.

متقاضیان برای استفاده از حمایتهای مذکور می‌توانند مدارک لازم را از طریق E-mail و یا به صورت آنلاین اقدام به ثبت نام کنند و یا با شماره تلفن 44471731-021 تماس بگیرند.