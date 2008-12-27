عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- روسیه به اروپا درباره قطع گاز صادراتی این کشور به آن اتحادیه هشدار داد.

- انتقال جنگنده های سوخوی روسیه به اندونزی.

- ارتش ترکیه: پ.ک.ک خسارات سنگینی را در نتیجه حملات هوایی متحمل شده است

- احتمال پذیرفتن زندانیان گوانتانامو از سوی استرالیا

- آمریکا نسبت به افزایش تنشها بین هند و پاکستان هشدار داد.

- ولید جنبلاط رهبر دروزی های لبنان افتتاح سفارت سوریه در بیروت را گامی مثبت خواند.

- در گزارشی در آمریکا عنوان شد: پیش بینی می شود که مسائل خاورمیانه در چند سال آینده امنیت ایالات متحده را به چالش بکشد.

- مقامات نظامی آمریکا از کمبود نیروی نظامی برای اجرای عملیات در مناطق مختلف جهان خبر می دهند.

- روزنامه کویتی الدار: منابع آگاه گفتند که ظرف روزهای آینده رهبران حزب‌الله و حزب سوسیالیست ترقیخواه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

- رسانه‌های اسرائیلی: آمریکا برای عقب‌نشینی از روستای الغجر به اسرائیل فشار وارد می‌آورد تا بدین ترتیب موقعیت فواد سنیوره در لبنان بهبود یابد.