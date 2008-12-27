وی نکته دیگر را کیفیت هنری، محتوایی و فنی فیلمها عنوان کرد و افزود: کیفیت هنری، محتوایی و فنی فیلمهای تولیدشده ایرانی دیگر توقع دستاندرکاران جشنوراههای جهانی را مانند گذشته برآورده نمیکند. برنامهریزان این رویدادها تمایلی به ارائه رونویسیهای فیلمهای موفق گذشته ایران به تماشاگران خود ندارد.
اطبایی همچنین به تاثیر نگاههای سیاسی اشاره کرد و گفت: شرایط سیاسی و بعضاً غیر هنری در تصمیمگیریهای جشنواره امری غیر قابل انکار است. یک فیلم ایرانی واجد کیفیت لازم در شرایط برابر با فیلمی از کشوری دیگر میتواند قربانی شرایط سیاسی حاکم برگزارکنندگان خود باشد و از دایره انتخاب کنار برود.
کارشناس حوزه بینالمللی سینمای ایران مسئله نحوه عرضه بینالمللی فیلمها را بسیار مهم دانست و ادامه داد: شیوه عرضه و بازاریابی بینالمللی سینمای ایران باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و دولت و سازمانهای رسمی عمومی تکلیف خود را با این عرصه و اصل 44 قانون اساسی روشن کنند.
وی ادامه داد: بنیاد سینمایی فارابی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه هنری، کانون پرورش فکری، صدا و سیما، انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی فعالان حوزه پخش بینالمللی هستند که با بودجه دولتی و عمومی اداره میشوند، اما حتی با خود نیز تعامل ندارند و در بسیاری موارد موجب هدر رفتن بودجه کشور و دوبارهکاری میشوند.
اطبایی وضعیت فعالیت بخش خصوصی را در این زمینه چنین تشریح کرد: بخش خصوصی با حضور چند فعال این حوزه تنها بر اساس تواناییهای فردی فعالیت میکند و بار اصلی حضورهای بینالمللی سینما بر دوش آنان است. در حالی که از حمایتهای خوان گسترده سازمانهای رسمی بهرهای نمیبرند. متاسفانه نیروی انسانی متخصص به اندازه کافی در این حوزه حضور ندارد.
وی افزود: رقابت فشرده در عرصههای بینالمللی، تعامل و حمایت ویژه از دستاندرکاران حرفهای پخش بینالمللی را میطلبد که در بسیاری از کشورهای جهان امری جا افتاده است. اما در این دیار نه تنها حمایتی درخور انجام نشده بلکه رقابتی ناعادلانه نیز میان سازمانهای رسمی و بخش خصوصی شکل گرفته است.
اطبایی شکلگیری صنف پخشکنندگان فیلم را اتفاقی مهم در این عرصه دانست و گفت: شکلگیری صنف پخش فیلم تاثیری مثبت بر پخش بیالمللی خواهد گذاشت و راهاندازی صنف پخشکنندگان مهمترین حرکت برای حضورهای جدیتر سینمای ایران در خارج از کشور است.
این کارشناس حوزه پخش بینالمللی فیلم اظهار داشت: ارائه اطلاعات، تعامل بین فعالان حوزه پخش، حمایت عادلانه از بخش خصوصی، برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی ارزیابی بازارهای جهانی میتواند از اولین قدمهای اجرایی صنف پخشکنندگان باشد.
اطبایی با پیشنهاد شکلگیری شواری عالی پخش فیلم گفت: شواری عالی پخش بینالمللی فیلم متشکل از اعضای برگزیده صنف پخشکنندگان و سازمانها و موسسههای رسمی فعال در این حوزه میتواند سینمای ایران را در کوتاهمدت از این مرحله بگذراند.
