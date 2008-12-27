صادرات زعفران 70 درصد کاهش یافت

علی شریعتی مقدم در گفتگو با مهر گفت: میزان صادرات زعفران در ماههای آبان و آذر ماه سالجاری بالغ بر 5 هزار و 865 کیلوگرم بوده است و عمده این رقم به صورت فله به کشورهای امارت و اسپانیا صادر شده است.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران با اعلام اینکه صادرات زعفران 70 درصد کاهش یافته است افزود: در مدت مشابه سال گذشته در ماههای آبان و آذر معادل 20 هزار و 626 کیلوگرم صادرات زعفران صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در ماههای آبان و آذر امسال کمبود تولید به دلیل بروز خشکسالی و سرمازدگی با افزایش شدید قیمتها تا 3 میلیون و 600 هزار تومان و به تبع افت 70 درصدی صادرات همراه بوده است.

شریعتی با اشاره به محدودیت عرضه زغفران در بازار خاطرنشان کرد: شوک افزایش قیمتها از سویی و محدودیت بازارهای جهانی به دلیل رکود اقتصادی از سوی دیگر منجر به کاهش صادرات شده است و این نقطه خطرناکی برای از دست دادن بازارهای جهانی تلقی می شود.

