به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، همایش ملی شعر ایوار شاید از معدود جشنواره‌هایی است که از همه استانهای کشور بیش از چند نماینده حضور دارد که به رغم حضور این تعداد شاعر کشوری نه تنها از وزارتخانه هیچ مسئولی برای افتتاح یا برگزاری آن در لرستان حضور نیافت بلکه مسئولان ارشد استان و حتی مدیران اداره ارشاد نیز حضور قابل توجهی نداشتند.

این همایش سراسری که در آن بیش از 400 شاعر جوان و پیشکسوت کشوری حضور داشتند در حالی افتتاح شد که حتی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز در مراسم افتتاحیه آن حضور نداشت و معاون فرهنگی وی آغازگر این همایش بود و در سخنانی به نیابت از مدیرکل ارشاد از عدم حضور سید عارف علوی عذرخواهی کرد و به شاعران قول داد که بعد از ظهر مدیرکل برای شنیدن اشعار آنان خواهد آمد.

و اما بعد از ظهر هم از راه رسید و شاعران جوان و برجسته کشور یکی یکی پشت تریبون رفته و شعر خود را قرائت کردند ولی بازهم خبری از مدیر کل ارشاد نبود.

این در حالی است که نماینده مردم خرم آباد در مجلس با حضور خود در مراسم شعرخوانی شعرا اوضاع را جالب تر کرد به طوریکه هیچ کدام از مسئولین حضور نداشتند تا کسی رضا رحیمی نسب را بشناسند و یا حتی از او دعوت به همراهی شعرا کند.

رحیمی نسب همراه دیگر مهمانان و شعرایی که از استان های دیگر آمدند تا پایان مراسم سروده های شعرا را گوش داد تا تنها مسئول حاضر در کنگره ملی شعر ایوار معرفی شود.

این نوع بی مهری در حق هنر والا و فاخر شعر در حالی رخ می دهد که جشنواره شعر ایوار هفتمین دوره خود را در سایه این بی توجهی ها سپری می کند.

بی خبری مخاطبان جشنواره / دریغ از حتی یک پوستر

البته بی مهری به هنر شعر تنها در حد بی توجهی مسئولین باقی نماند و به رغم اینکه مردم لرستان در جشنواره های مختلف از جمله جشنواره اخیر تئاتر لرستان با استقبال خود مسئولان را شگفت زده کردند ولی در کنگره ملی شعر ایوار بی مهری مسئولین علاوه بر دامن شعر دامان علاقمندان به این هنر را نیز گرفت.

این همایش سراسری در حالی با حضور 425 شاعر خارج از استان برگزار می شد که هیچ کدام از شهروندان خرم آبادی اطلاعی از برگزاری این کنگره ملی نداشتند و حتی دریغ از یک پوستر و یا تیزر تلویزیونی که به مردم که مخاطبان اصلی هنر هستند آگاهی دهد.

سالن برگزاری همایش ملی شعر ایوار تقریبا در حال پر شدن بود ولی با بررسی های به عمل آمده و محاسبات سرانگشتی تنها می توان با تاسف گفت که بیشتر مخاطبان شعر را خود شاعران تشکیل داده بودند.

آری همایش سراسری شعر ایوار در حالی برگزار شد که هم هنر فاخر شعر مورد بی توجهی قرار گرفت و هم مخاطبان این هنر مغفول ماندند و حال جای این پرسش هنوز باقی است که هدف از برگزاری جشنواره های شعر جز شناسایی استعدادهای جوان، تکریم هنر شعر و احترام به ذائقه و طبع مخاطبان و علاقمندان به این هنر چه می تواند باشد.

همایشی که نه مسئولی در آن حضور می یابد تا استعدادی را شناسایی و مورد حمایت قرار دهد و نه مخاطبی حضور دارد تا روح تشنه هنر والای شعر سیراب گردد. آیا هدف از برگزاری اینگونه جشنواره تنها گرد هم آمدن تعدادی شاعر و شعر خوانی برای یکدیگر است و یا در واقع باید هر جشنواره ثمری داشته باشد تا بتوان به عنوان عملکرد و راندمان کاری از آن به نیکی یاد کرد.

مردم لرستان با حضور در برنامه های مختلف فرهنگی نشان دادند که مردمانی با ذوق و دارای طبع هنری هستند و علاقمندند که در برنامه های مختلف فرهنگی هنری حضور یابند و این امر را در جشنواره های مختلف که با اطلاع رسانی مطلوب همراه بوده اثبات کردند و روا نیست که این هنردوستان را که می توانند در انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری و همچنین تاثیرگذاری هنر نقش داشته باشند مورد غفلت قرار داد.

به هر حال اولین کسی که به سراغ او رفتیم تا شاید جواب این پرسشها را به ما بدهد کسی جز مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نبود.

ادارات شهرستانی ضعیف عمل می کنند / دنده کج را آهسته باید راست کرد!

سید عارف علوی در پاسخ به سوال مهر پیرامون اینکه چرا در کنگره شعر ایوار هیچ کدام از مسئولین حضور نداشتند؟ پاسخ داد: خودمان دعوت نکردیم!

وی پاسخ خود را اینگونه تشریح کرد: کار دعوت از مسئولان کشوری و استانی بر عهده ادارات شهرستانهاست و به رغم اینکه به آنان تاکید شده بود که حداقل از وزیر پیام بگیرند ولی این کار را نیز انجام ندادند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در پاسخ به این سوال که چرا خود نیز در جشنواره حضور نداشت؟ عنوان کرد: من تا ساعت 10 صبح منتظر ماندم که به دلیل تاخیری که در جشنواره پیش آمد و تقارن افتتاحیه با جلسه استانداری مجبور به عذرخواهی از عدم حضور خود شدم.

علوی با تاکید بر اینکه کار دعوت از مسئولان باید از سوی اداره ارشاد خرم آباد صورت می گرفت که این امر نیز تذکر داده شده بود، افزود: متاسفانه رویکرد هنر در برخی از شهرستان ها از جمله خرم آباد "هنر تنها برای هنرمندان" است.

وی در پاسخ به چرایی عدم تبلیغ برای حضور مخاطبان شعر، یادآور شد: ما برای امر تبلیغات اعتبار کم نگذاشتیم ولی متاسفانه این امر نیز از سوی اداره ارشاد خرم آباد مورد غفلت واقع شد.

این مسئول با تاکید بر اینکه این امر در برخی از ادارات شهرستان ها نهادینه شده و "دنده کج را باید آهسته راست کرد"، تصریح کرد: اگر روند به همین صورت ادامه پیدا کند اعتبار تبلیغات جشنواره ها را کسر خواهیم کرد.

علوی با تاکید بر اینکه بیشتر این جشنواره‌ها فقط در حد "برگزار کردن" باقی می مانند و دیگر نتیجه و عملکردی در پی ندارند، یادآور شد: متاسفانه برخی ادارت شهرستان ها نه تنها پیش از برگزاری این جشنواره ها ضعیف عمل می کنند بلکه در پایان برگزاری نیز با وجود هزینه بسیار هیچ عملکردی در قالب گزارش، فیلم و نرم افزار برای ارائه ندارند.

وی ابراز امیدواری کرد: در برگزاری همایشهای سراسری سیمرغ و حنجره‌های سرخ از کاستیهای موجود تا حدودی جلوگیری شود.

از دبیر اجرایی جشنواره بپرسید / رستم و یک دست اسلحه!

مدیرکل ارشاد خرم آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کار دعوت از مسئولان ارشد استان باید توسط اداره کل انجام می شد و ما در جریان نیستیم ولی در مورد مسئولان فرهنگی استان ما دعوت کردیم که متاسفانه کم لطفی کردند.

رضا نیازی با تاکید بر اینکه وقتی جشنواره ملی است و مدیر کل ارشاد دبیر جشنواره محسوب می شود، افزود: در مورد عدم حضور وزیر و یا معاونان وی در جشنوارن نیز می بایست این کار توسط معاونت هنری انجام می شد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان وزارتخانه از برگزاری این جشنواره به طور قطع اطلاع دارند، ادامه داد: با توجه به اینکه خبر جشنواره بر روی سایت وزارتخانه انتشار یافته است مسئولان وزارت ارشاد باید خود نسبت به ارسال پیام اقدام می کردند.

این مسئول پیرامون تبلیغات نیز با اشاره به اینکه در سطح شهر پلاکارد و کپی پوسترها نیز نصب شده است، یادآور شد: اعتبار تبلیغات جشنواره در اختیار انجمن شعر بوده است و دلایل تبلیغات نامناسب را نیز باید از دبیر اجرایی جشنواره بپرسید.

نیازی با اشاره به اینکه حضور مهمانان در جشنواره مطلوب بوده است، عنوان کرد: بیشتر خانواده های شعرا نیز در کنگره سراسری شعر ایوار شرکت کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه برخی از کاستی ها مربوط به کم تجربگی عوامل اجرایی برنامه بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شعر و شعرخوانی در لرستان سابقه دیرینه دارد باید دستگاههای فرهنگی در جهت مخاطب شناسی این هنر والا تلاش بیشتری به خرج دهند و از ظرفیت رسانه ها نیز باید در حد مطلوب استفاده شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد با قبول یکسری ضعف ها از بعد نظارتی در این جشنواره، یادآور شد: البته از دیگر عواملی که موجب عدم استقبال مسئولین کشوری از برنامه های لرستان می شود می توان به ضعف زیرساخت ها اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل تنها یک سالن با ظرفیت 350 نفر دارد، با یادآوری اینکه "ماییم و رستم و یک دست اسلحه" خواستار کمک همه جانبه مسئولان اجرایی استان در برگزاری این جشنواره ها شد.

به هر حال به نظر می رسد که نحوه برگزاری جشنواره های این چنینی در لرستان نیازمند بازنگری جدی در بخش های مختلف است و این امر محقق نمی شود مگر با تعامل همه مسئولان ارشد و متولیان بخش فرهنگ استان.

گزارش خبری مهر پیرامون همایش ملی شعر ایوار را با نگارش شعری از خردسال ترین شاعر حضور یافته در جشنواره پایان می دهیم تا شاید این گزارش هم کمی رنگ و بوی شاعرانه بگیرد و امیدوار باشیم که هر روز که کودکی خردسال راه شاعری در پیش می گیرد توجه مسئولین به این هنر والا افزایش یابد.

"و خدا به خاطر تسکین ماه غم ها را توی برکه شستشو می داد/ من به باران فکر می کنم که سرش را به خیابانی می کوبد که در زیر دست و پای ماشین ها له می شود/ و درخت های صنوبر فربه گل های مومن ات را دوست دارند/ و به یاد پیامبرانی که ستاره هایشان در دل آدم هایی که هنوز نفرستادی می درخشند..."