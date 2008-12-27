27 مرکز فساد در گلستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ عیسی خالقی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان در این زمینه افزود: در این زمینه بیش از سه هزار نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 236 قبضه اسلحه غیرمجاز کشف، 350 مورد شرارت و با بیش از یکهزار و 500 مورد ایجاد مزاحمت برخورد شد.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت 27 هزار لیترمشروبات الکلی در این استان کشف شد که از این میزان 24 هزار و 581 لیتر مشروبات الکلی داخلی و دو هزار و 992 قوطی مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد.

به گفته سرهنگ خالقی کشف سه هزار و 391 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره و 102 هزار و 779 حلقه لوح فشرده غیرمجاز از دیگر کشفیات این نیرو بوده است.

طبق آمار 83 درصد گلستانیها از عملکرد پلیس این استان رضایت دارند.