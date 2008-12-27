برخی باشگاه داران با قوانین فوتبال آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس امینی زاده صبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: سرمایه اصلی فوتبال در شهرستانها و مراکز استانها، نیروی انسانی توانمند و متخصص آن است و اگر بزرگان باشگاه ها در خلق حواشی نقش ایفا کنند نمی توان انتظار داشت که آینده فوتبال شرایط مطلوبی را داشته باشد.

وی ادامه داد: به شدت با باشگاه هایی که در کارهای اجرایی هیئت فوتبال استان هرمزگان دخالت می کنند برخورد می کنیم.

امینی افزود: برخی کارهای اجرایی هیئت ها در استانها از جمله برگزاری مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال تعریف شده و مدیران باشگاهها نباید بگذارند که برخی از عوامل آنها به صورت آماتور با قضایا برخورد کرده و زمینه های اغتشاش در فضاهای ورزشی را فراهم کنند.

نایب رئیس هیئت فوتبال هرمزگان گفت: اگز به دنبال حضور تیم های هرمزگانی در لیگ برتر مسابقات فوتبال کشور هستیم باید همگام با توسعه ورزش به ارتقا دانش تیم داری و افزایش آگاهی های عمومی در این حوزه نیز بپردازیم تا بواسطه عدم آگاهی از قوانین در میادین ورزشی مشکلات و حاشیه ایجاد نشود.