۷ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

افزایش تخلیه و بارگیری در اسکله منطقه ویژه خلیج فارس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنى و فلزى خلیج فارس از افزایش چشمگیر تخلیه و بارگیری از اسکله این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بهمن عیاررضایی صبح امروز در حاشیه بازدید از طرح توسعه اسکله تجاری این منطقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متوسط تناژ سالیانه مواد و محصولات تخلیه و بارگیرى شده از اسکله منطقه ویژه صنایع معدنى و فلزى خلیج فارس در 3‌ سال اخیر 4/2‌ برابر شده است.

وی ادامه داد: متوسط تناژ سالیانه مواد تخلیه و بارگیرى شده در اسکله منطقه ویژه بین سالهاى 77‌ تا 83‌ را دو میلیون و 203 هزار تن بوده است این در حالی است که این آمار طى 3‌ سال اخیر 4/2‌ برابر شده و متوسط تناژ سالیانه در حال حاضر به عدد 5 میلیون و 386 هزار تن رسیده است.

عیار رضایى گفت: این اسکله به طول 312‌ متر و به عرض 38‌ متر جهت پهلوگیرى کشتى هایى با ظرفیت 150‌ هزار تن ساخته شده و توسط پل دسترسى به طول یک هزار و 685‌ متر و به عرض 8/13‌ متر به ساحل متصل شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنى و فلزى خلیج فارس، قطر حوزه چرخشى این اسکله را 700‌ مترعنوان کرد و افزود: حدود 30‌ کیلوگرم نوار نقاله، ایستگاه قطار اختصاصى با کلیه تجهیزات، کنترل مرکزى اتوماتیک، تاسیسات غبار روبى از دیگر مشخصات اسکله کنونى است و نظر به حجم فزاینده در جهت استفاده از امکانات و خدمات اسکله عملیات توسعه اسکله از 6‌ میلیون تن به 12‌ میلیون تن در سال به دست توانمند متخصصات و مهندسین ایرانى مطالعه، طراحى و در حال اجرا است.

کد مطلب 806673

