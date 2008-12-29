259 واحد متخلف صنفی در استان گیلان تعطیل شدند

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهارداشت: بازرسان سازمانهای بازرگانی استان طی هفته گذشته با بررسی عملکردهای صنفی، 854 واحد متخلف را به اتهام گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور امتناع از عرضه کالا و... شناسایی کردند.

وی عنوان کرد: پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی پرونده نظارتی آنان 259 واحد متخلف به دلیل داشتن بیش از چهاربار سابقه تخلف با رای مراجع ذیصلاح تعطیل و حداقل به مدت سه ماه از ادامه فعالیت منع و 576 واحد دیکر جهت صدور رای به هیئتهای رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.

امینی یادآورشد: این بازرسیها درادامه سیاستهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی برپیشگیری از بروز هر گونه تخلف توسط واحدهای صنفی و بدنبال اجرای وظایف قانونی مبنی بر نظارت بازرسی و برخورد با تخلفات واحدهای صنفی توزیعی، تولیدی، خدماتی و...اجرا شد.