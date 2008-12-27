لاریجانی در پاسخ به مهر: تاکیدبر ضرورت اصلاحات در طرح تحول

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر جمعه در حاشیه مراسم گردهمایی ائمه جماعات استان تهران که در سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد و در جمع خبرنگاران در خصوص اظهار نظر اخیر رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مبنی بر منتفی شدن اجرای پرداخت نقدی یارانه ها گفت: این اظهار نظر در چارچوب گفتگوهای دولت و مجلس بوده است .

وی در عین حال تاکید کرد که هر تصمیمی تا وقتی به صورت حقوقی درنیامده نمی تواند تصمیم نهایی باشد .

پیشتر رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی به مهر خبر داده بود با توجه به کاهش قیمت نفت طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی یارانه ها اجرا خواهد شد. این گفته با واکنش فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول مواجه شد و او از اصرار دولت بر پرداخت نقدی یارانه ها خبر داد.

لاریجانی ، رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی مهر درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: قیمت نفت در گذشته 120 دلار بود و الان 30 دلار شده است بنابراین حتما طرح تحول اقتصادی باید با آنچه که در گذشته مد نظر دولت بود تفاوت داشته باشد و اصلاحاتی صورت گیرد.

نماینده مردم قم در خانه ملت اضافه کرد: هنوز دولت درباره طرح تحول اقتصادی نظر خودش را رسما به مجلس نداده است ، بحث هایی انجام شده اما تا وقتی که لایحه به طور رسمی به مجلس نیامده نمی توانیم نظری در این مورد آن ارائه کنیم.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی درباره اخبار مربوط به نامه نگاری وی با رهبر معظم انقلاب به نقل از یکی از نمایندگان ، تاکید کرد: این موضوع روشن شد و خود آن نماینده مطلب را توضیح داد و من نمی دانم چرا این چیزها در کشور ما مطرح می شود و چرا شرایط رسانه ای کشور این طور شده که هر موضوعی موجی ایجاد می کند.

لاریجانی تاکید کرد : در حال پیگیری تسریع در ارائه لایحه بودجه به مجلس هستیم ، گفتگوهای اولیه انجام شده و دولت هم سناریوهای مختلف خود را در رابطه با بودجه بررسی کرده است .

وی گفت : با توجه به اینکه بودجه متاثراز طرح تحول اقتصادی است امیدواریم لایحه زودتر تعیین تکلیف شود.



