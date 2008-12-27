دو کتاب از "افسانه های دگردیسی" ترجمه شد

میرجلالالدین کزازی نویسنده و پژوهشگر عرصه ادبیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: من هم اکنون یکی از شاهکارهای ادبی شایمانی (دیوانی) و کلاسیک اروپایی را به زبان پارسی برمیگردانم که برترین پدیدآمده "اْوید" سخنسرای نامدار لاتین است. این اثر "افسانههای دگردیسی" نام دارد.
وی افزود: این کتاب سرودهای است بسیار بلند که بر پایه اسطورههای یونانی و رومی پدید آمدهاست. اوید در این شاهکار خود کوشیده است تاریخ آفرینش و جهان را با نگاه اسطورهای و به زبانی پرشور و شورانگیز بنگارد اما پایه او در این نگارش پدیده اسطورهشناختی دگردیسی یا "متامورفوز" است.
کزازی اضافه کرد: اوید داستانهایی را در این کتاب سروده است که در دگردیسی استوار شدهاند اما کتاب خود را از پیدایی جهان و آفرینش آن آغاز میکند و اندک اندک به پیش میآید تا به زبانهای نوتر میرسد.ارزش این شاهکار ادبی در ادب رومی یا لاتین برابر با شاهکارهایی چون ایلیاد و ادیسه در ادب یونانی است.
این پژوهشگر عرصه ادبیات گفت: من این کتاب را از زبان فرانسوی به پارسی برمیگردانم چون با زبان لاتین تنها در عرض و اندازهای آشنایی دارم که در بررسیهای زبانشناسانه و ریشهشناختی به کار من میآید. این اثر به 15 کتاب بخش شده و هر کتاب برابر با یک فصل است. تا کنون دو کتاب نخستین این اثر را به پارسی برگرداندهام.
به گفته کزازی "افسانههای دگردیسی" را انتشارات معین و به احتمال زیاد تا پایان سال 88 منتشر خواهد کرد.
کزازی پیش از این نیز "انهاید" اثر ویرژیل، "ایلیاد" و "ادیسه" نوشته هومر، "تلماک" اثر فنلون و چند اثر دیگر کلاسیک غرب را به فارسی ترجمه و منتشر کرده بود.
نظر شما